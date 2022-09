La show-girl Elenoire Ferruzzi, classe 1980, è conosciutissima in particolare per quello che è stato il suo percorso di transizione ed è un'icona del mondo LGBTQ+. E' ora pronta ad entrare nella casa più spiata d'Italia come nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

Elenoire Ferruzzi, esordi e carriera

La Ferruzzi è famosissima sui social, dove conta migliaia di follower, ma le informazioni sulla sua vita privata sono molto poche. Si sa infatti solo che ha studiato Lettere ed è stata insegnante per un breve periodo di tempo.

Ha iniziato il percorso di transizione molti anni fa e ha dichiarato di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica sin dall'età di 16 anni. Ha inoltre dichiarato di aver avuto un solo unico grande amore nella sua vita, e di aver sempre avuto uno splendido rapporto con i suoi genitori, che l'hanno sempre sostenuta e accompagnata nelle sue scelte di vita, non sempre facili.

Sui social non c'è alcuna traccia del suo passato prima del cambiamento. A proposito dell'utilizzo della chirurgia plastica, ha dichiarato:

"di quello che pensa la gente non mi frega niente. Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri!"

La show-girl ha uno splendido rapporto con Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei personaggi famosi, che le è stato vicino in un periodo particolare della sua vita.

Nel marzo del 2021, come molti altri italiani, si è trovata a fare i conti con il covid ed è stata ricoverata in ospedale per tre mesi. I medici le avevano dato poche speranze di sopravvivere al virus, ma con la forza che la contraddistingue è riuscita a superare anche questo ostacolo, perdendo inoltre ben 30 kg.

Cantante, attrice ed icona transessuale, è pronta ora a varcare la porta rossa della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Le esperienze televisive

La showgirl, più che nel mondo televisivo, è famosa nel mondo dei social media, in particolare su Instagram dove si descrive così: "Elenoire è un personaggio pubblico, una showgirl, un’attrice, una cantante e un’icona gay“.

Impossibile non citare la sua disputa con il brand Carpisa: uno sketch che la vedeva passeggiare inneggiando allo slogan "Carpisa è il male", prendendo in giro il brand low-cost in questione.

Parlando delle uscite sul piccolo schermo della Ferruzzi, ha preso parte alla web-serie di Lory Del Santo The Lady. Attiva anche nel mondo della musica, molti potrebbero aver ascoltato la sua canzone, il singolo Je suis Elenoire, inno famosissimo dei Gay Pride.

In molte occasioni si è parlato della sua entrata al Grande Fratello Vip, ma solo quest'anno è tra i nomi ufficiali del cast già annunciati.