Altro che CityLife: il racconto del lussuoso attico di Elenoire Ferruzzi non sarebbe veritiero. E alcuni dettagli emersi nelle ultime ore hanno svelato la reale abitazione della concorrente del Gf VIP 7. Ecco dove abita in realtà.

Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti che al GF Vip 7 sta attirando maggiormente l’attenzione del pubblico. Icona LGBTQ, è la prima donna transessuale concorrente del Grande Fratello. Questo dettaglio, da solo, non basta però a spiegare l’attenzione che, nelle ultime ore, la concorrente ha attirato su di sé.

Nella casa del GF, infatti, la Ferruzzi avrebbe rilasciato delle dichiarazioni in merito alla propria abitazione.

Addirittura, la star avrebbe dichiarato di pagare delle spese condominiali che raggiungono i 2.000 euro. Eppure, nelle ultime ore, il racconto della concorrente è stato messo in dubbio.

Dunque, dove abita davvero Elenoire Ferruzzi? Cerchiamo di scoprie insieme la verità.

Elenoire Ferruzzi: le parole della star al GF Vip 7

Ai microfoni del Grande Fratello Vip, la Ferruzzi ha dichiarato di vivere in uno dei quartieri in della Città di Milano.

Secondo le parole di Elenoire, infatti, il suo appartamento si trova a CityLife, noto quartiere abitato dalle star.

Solo per citarne alcune, Chiara Ferragni e Fedez vivono lì, ma anche numerosi calciatori, quali Handanovic.

Il prezzo medio di un appartamento in affitto a CityLife è di 8.500 euro al metro quadro, con picchi che arrivano a superare i 15.000 euro. Non stupisce, dunque, la dichiarazione della Ferruzzi. La concorrente ha infatti affermato, come accennavamo in apertura, di pagare addirittura 2.000 euro di spese condominiali per il proprio appartamento.

La Ferruzzi ha anche raccontato ai microfoni del programma di Alfonso Signorini che, nel palazzo dove abita, si possono contare ben due palestre. Il palazzo sarebbe anche dotato di una piscina e numerosi altri servizi di lusso.

Un appartamento principesco, che sarebbe arrivato dopo una vita abbastanza turbolenta. Dopo aver lasciato la casa di famiglia a Laveno, infatti, la concorrente non avrebbe ricevuto alcun aiuto da parte dei genitori.

Ha infatti dovuto arrangiarsi durante il suo trasferimento a Milano, abitando in un piccolissimo e invivibile appartamento prima di ricevere aiuto dalla sua famiglia, viste le evidenti condizioni di disagio.

Il racconto della Ferruzzi prosegue ricordando la decisione del padre di acquistarle il piccolo appartamento dove si era sistemata.

CityLife arriva dunque dopo esperienze di gran lunga differenti. Secondo il racconto della star, al momento anche la sua donna di servizio abiterebbe con lei a CityLife.

E, aggiunge Elenoire, la donna avrebbe addirittura a disposizione un’intera ala della casa, comprensiva di bagno personale. L’appartamento del racconto di Elenoire è dunque molto grande. In effetti, le dimensioni degli appartamenti a CityLife sono notoriamente esagerate. I dettagli elencati dalla concorrente sembrano dunque fattibili e reali.

Elenoire Ferruzzi e le menzogne: ecco i dettagli che l’hanno sbugiardata

Un racconto ricco di particolari, che sembrerebbero confermare la veridicità delle affermazioni della concorrente.

Tuttavia, le dichiarazioni di Elenoire Ferruzzi non sarebbero veritiere. E non ci riferiamo al prezzo delle spese condominiali, né alle dimensioni esagerate della casa che dice di possedere. Secondo le indiscrezioni, Elenoire non vivrebbe assolutamente a CityLife.

Nelle ultime ore è infatti emerso un particolare che ha fatto dubitare dei racconti della donna al Grande Fratello Vip.

Nonostante i numerosi dettagli che hanno caratterizzato il racconto di Elenoire e del fantomatico appartamento a CityLife, la realtà è venuta a galla. Dopo il Covid, la Ferruzzi ha avuto problematiche economiche.

Problematiche abbastanza gravi, dato che dopo il ricovero in ospedale i suoi amici più stretti hanno addirittura organizzato una raccolta fondi. La raccolta serviva proprio ad aiutare la star, in evidenti difficoltà dopo il suo ricovero.

Elenoire aveva anche dedicato dei contenuti social come ringraziamento agli organizzatori della raccolta fondi per ringraziarli dell’aiuto. Un ringraziamento che è stato poi esteso a coloro che hanno effettuato delle donazioni, confermando che l’intera raccolta sarebbe andata proprio a lei.

Dove vive davvero Elenoire Ferruzzi: svelata la reale abitazione della star

Come se non bastasse, le dichiarazioni di Elenoire Ferruzzi sul suo presunto appartamento di CityLife sono state smentite da una sua presunta vicina di casa.

Una delle follower dell’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe infatti svelato la verità sull’abitazione reale di Elenoire.

Secondo le rivelazioni dell’utente, la Ferruzzi non vive assolutamente a CityLife, ma in una zona popolare della città di Milano.

L’appartamento abitato da Elenoire sarebbe una casa popolare, peraltro di modeste dimensioni.

Non sono note però le motivazioni che hanno spinto la concorrente a mettere in scena un racconto tanto dettagliato di un attico di lusso dove, fino a prova contraria, sembrerebbe non vivere.

Sulla vicenda, insomma, occorre fare chiarezza.

Attendiamo nuove dichiarazioni da parte della diretta interessata durante le prossime puntate del Gf VIP 7.

