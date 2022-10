Durante la puntata di giovedì sera Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal Gf Vip con un televoto flash, dove ha ottenuto il 90% dei voti. Il pubblico non ha perdonato l’influencer transgender per le frasi e i gesti offensivi nei confronti di Nikita Pelizon, ma in generale il comportamento di Elenoire nel corso di questa edizione ha creato non poche tensioni nella casa.

Ecco tutti i motivi del perché Elenoire è stata eliminata dal Grande Fratello.

"Elenoire, il pubblico ha deciso che devi abbandonare la casa": Signorini amareggiato spiega perché è fuori dalla casa

“Non so che cosa contenga questa busta ma, con tutto l’amore che ti porto ed è tanto e tu lo sai, ho combattuto per averti su quel divano. Per me tu meriti di lasciare la Casa del Grande Fratello”.

Inizia così il discorso di Alfonso Signorini a Elenoire Ferruzzi, poco prima di aprire la busta con la decisione del pubblico. L’amarezza del conduttore per i comportamenti di Ferruzzi è tanta, considerando che la sua presenza era stata proprio da lui fortemente voluta. La decisione del pubblico è quasi unanime, ed Elenoire deve lasciare la casa. Il conduttore ricorda di avere già avvertito la concorrente in passato in occasione di alcune frasi pornografiche rivolte ad Antonio Spinalbese, giudicate anche da alcuni utenti del web troppo volgari e fuori luogo.

Inevitabile poi il riferimento agli atteggiamenti “estremamente offensivi, non tollerabili, molto lontani non solo da un comportamento di civile convivenza ma dalla nostra sensibilità” rivolti a Nikita Pelizon, che includono sia “l’infamante marchio di porta sfortuna” ma soprattutto l’aver sputato a terra vedendo passare Nikita. La Ferruzzi ha perso l’ultima occasione per scusarsi, causando anche un certo imbarazzo in sala: “L’espressione usata è stata brutta ma chiunque di noi nella nostra vita privata ha usato questo tipo di espressioni. Sfido chiunque a dire il contrario. Questo è un pezzo di vita reale e può accadere”, per poi continuare “Io non mi sento per niente fallita, io nella mia vita ho già vinto”.

Non solo Nikita: tutti gli altri motivi che hanno portato all’eliminazione di Elenoire Ferruzzi

Fin dall’inizio del programma, Elenoire è stata la causa di diverse incomprensioni e tensioni nella casa, alimentate anche dal suo carattere diretto e irriverente. Fra gli altri, è soprattutto con Luca Salatino e Daniele Del Moro che si sono registrati i maggiori picchi di tensione. All’inizio del programma, Elenoire aveva infatti affermato di provare dei sentimenti per Luca, ex tronista di Uomini e Donne, e di non essere troppo preoccupata del fatto che fosse fidanzato con Soraia, spingendo quest’ultima a recarsi negli studi del Gf.

Luca avrebbe infatti riferito di trovarsi in una situazione particolarmente opprimente proprio a causa delle accuse di Elenoire (che si sarebbe sentita illusa) e di aver considerato di lasciare la casa per questo motivo. Una dinamica non troppo diversa aveva più recentemente coinvolto Daniele Del Moro, con il quale la showgirl avrebbe riferito di aver avuto un rapporto particolarmente profondo:

“Con lui c'è stato dell'altro, tutte le notti fino alle sei del mattino abbracciati [...] Ci sono stati baci, cose, toccamenti. Gli occhi non mentono e nemmeno le sensazioni”.

Per Daniele invece si sarebbe trattato solo di amicizia. Il 27 ottobre, ultimo giorno nella casa per Elenoire, lo scontro era diventato particolarmente acceso e urlato. La donna avrebbe infatti accusato Daniele di avere un interesse romantico nei suoi confronti, ma di non essere stato capace di ammetterlo per transfobia (caso giudicato improbabile, fra gli altri, da Vladimir Luxuria, che in un tweet si è schierata apertamente dalla parte di Daniele).

Infine, non possono essere dimenticate le uscite offensive e sprezzanti nei confronti di Marco Bellavia, di cui Ferruzzi aveva detto “è fuori, è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri", contribuendo alla decisione finale di Bellavia di abbandonare il programma. Insomma, un’edizione burrascosa per Elenoire Ferruzzi; forse non si trattava del programma giusto per lei, come ha suggerito Signorini, fatto sta che si tratta di un’eliminazione ampiamente condivisibile.