Attrice, cantante, modella e regista, Eleonora Albrecht è conosciuta anche per la sua grande storia d’amore con Flavio Parenti, interprete molto amato de Il Paradiso delle Signore. Vediamo chi è l’artista, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Eleonora Albrecht: chi è l’attrice, cantante e modella

Classe 1985, Eleonora Albrecht è nata il 18 novembre a Roma, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. A soli 14 anni ha iniziato a calcare le passerelle più importanti del pianeta, tra Roma e Milano, passando per Londra e New York. La svolta è arrivata quando ha partecipato al concorso Elite Model Look, che le ha permesso di farsi conoscere ancora di più.

Eleonora, essendo figlia della coreografa Stefania Minardo, ha praticato danza fin da quando era piccolina, studiando poi all’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne di Parigi. Durante il suo soggiorno in Francia, la Albrecht si è avvicinata alla recitazione, continuando ad occuparsene sia quando è tornata a Roma che quando ha vissuto a Los Angeles. In America ha frequentato la prestigiosa scuola di Lee Strasberg.

I primi ruoli importanti sono arrivati nel 2009, quando è stata ingaggiata per Caribbean Basterds e R.I.S. – Delitti imperfetti. A questo punto, la carriera di Eleonora ha spiccato il volo. L’abbiamo vista all’opera in diversi titoli di successo, come: Un altro mondo, Uno di famiglia, Ho sposato uno sbirro, I liceali, Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Distretto di Polizia e Non dirlo al mio capo. Nel 2022, la Albrecht ha debuttato anche come cantante. Con il nome d’arte Oara, ha lanciato il singolo Sono in vacanza.

La vita privata di Eleonora Albrecht: chi è il marito?

Pur essendo molto riservata, Eleonora Albrecht non è riuscita a tenere segreta la storia d’amore con l’attore Flavio Parenti. Si sono conosciuti sul set di una serie tv a cui lavoravano entrambi, ossia Distretto di Polizia. E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine, che nel 2017 li ha fatti diventare genitori della prima figlia, Elettra. Nel 2019, ospite del programma Vieni da me, l’interprete di Tancredi di Sant’Erasmo nella fiction di successo Il Paradiso delle Signore ha dichiarato:

Ci siamo conosciuti più di dieci anni fa. Ci siamo innamorati e il giorno dopo stavamo insieme.

Eleonora e Flavio non sono uniti solo sul piano sentimentale, ma anche su quello professionale. Oltre a condividere la passione per la recitazione, hanno fondato insieme Confetta, una piattaforma che unisce il lusso e il mondo digitale.