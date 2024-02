Eleonora Caressa: chi è, età, lavoro, vita privata, genitori

Il diploma, l'università, la passione per i libri e la sua prima esperienza televisiva con il padre Fabio: ecco chi è Eleonora Caressa.

Chi è Eleonora Caressa? Il suo cognome è più noto del nome in quanto è la figlia di Fabio, uno dei telecronisti e giornalisti sportivi più amati in Italia. La giovane Eleonora sta facendo parlare molto di sé perché parteciperà, insieme al padre, al programma Pechino Express. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Eleonora Caressa: età, vita privata, lavoro, Instagram

Eleonora Caressa è nata il 20 ottobre 2004, sotto il segno della Bilancia. Attualmente ha 19 anni. Dispiace deludere i più curiosi, ma della sua vita privata si davvero molto poco in quanto è giovanissima e molto riservata. La sua privacy è stata ampiamente rispettata anche dei genitori, che l'hanno sempre tenuta al riparo dai riflettori.

La giovane figlia di Fabio Caressa ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato che vanta oltre 34mila follower: @eleonoracaressa. È solita condividere foto e video delle sue vacanze oltre a scatti insieme agli amici e agli amati genitori.

Eleonora Caressa, come si può vedere dai suoi post Instagram, si è diplomata la scorsa estate presso l'Istituto Maria Consolatrice di Milano.

Attualmente frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano.

Chi sono i genitori di Eleonora Caressa

Come abbiamo già ampiamente anticipato, Eleonora Caressa è la figlia di Fabio Caressa. La madre è Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice televisiva. Eleonora ha una sorella maggiore, Matilde Caressa, nata il 5 settembre 2002, e un fratello più piccolo che si chiama Diego Caressa, nato il 21 luglio 2009.

Così come la madre e il padre, Eleonora Caressa ha una grande passione per la lettura. Su Instagram, infatti, ha pubblicato dei video insieme alla mamma in cui recensiscono i loro libri preferiti.

Eleonora Caressa a Pechino Express

Eleonora Caressa parteciperà insieme a Fabio Caressa alla trasmissione Pechino Express 2024: La rotta del Dragone. Per lei si tratta della prima esperienza televisiva e la affronterà proprio insieme al padre. Il duo si chiama I #Caressa e inizieranno il proprio viaggio in Vietnam, in Asia.

