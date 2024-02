Chi è Eleonora Sesana: vita privata e curiosità sull'assistente di Fedez

Il nome di Eleonora Sesana è noto soprattutto ai fan di Fedez, perché è lei da anni che cura la sua immagine. Accompagna Federico Lucia ovunque e lui prova spesso ma senza successo a immortalarla sui social. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Eleonora Sesana: chi è l'assistente di Fedez

Lombarda di nascita, Eleonora Sesana dovrebbe avere circa 33 anni. Nel 2012 si è laureata in Scienze del Turismo presso l’Università degli studi dell’Insubria, poi ha conseguito un master in Turismo, territorio e sviluppo all'Università Bicocca di Milano. Infine, dal 2016 al 2017 ha frequentato il master in comunicazione e media digitali presso la 24ORE Business School.

Eleonora ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro come assistente personale presso la Natasha Slater Studio, nota agenzia di pubbliche relazioni, poi ha ottenuto il ruolo di Celebrities Specialist presso Dolce & Gabbana. Non sappiamo esattamente in che anno, ma dopo questi incarichi è diventata l'assistente personale di Fedez.

Sesana si occupa dell'immagine di Federico Lucia e organizza tutti i suoi impegni, sia lavorativi che privati: dalle apparizioni pubbliche alle uscite con la famiglia. In altre parole, è l'ombra del rapper. Ultimamente, ad esempio, lo ha accompagnato a Miami per un progetto top secret.

Non stupisce, quindi, che Eleonora sia apparsa anche nella serie tv The Ferragnez, distribuita da Amazon Prime Video. Nello specifico, compare quando, insieme a Chiara Ferragni, si dedica al climbing presso il The Edge, il noto grattacielo di New York.

La vita privata di Eleonora Sesana: chi è il fidanzato?

Per quanto riguarda la vita privata di Eleonora Sesana non si hanno informazioni. Il suo account Instagram è privato e quando Fedez prova ad immortalarla nelle Instagram Stories lei si sottrae sempre abilmente. Non sappiamo, quindi, se abbia un fidanzato o un marito.

Sul suo account Linkedin, unico profilo social accessibile, l'assistente di Federico Lucia si descrive come una donna "motivata, entusiasta e concreta". Stando a quanto si coglie da alcuni scatti delle sue amiche condivisi su Instagram, Eleonora ama trascorrere serate spensierate con i suoi affetti. Anche se il lavoro la porta ad essere esposta - con i Ferragnez si sa, la privacy non esiste - quando torna a casa, la Sesana spegne i riflettori e si gode la vita vera, senza social a fare da tramite.

Di certo, adesso che Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, Eleonora avrà il suo bel da fare nel tirare su l'animo del suo assistito.