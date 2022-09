Le sorelle Elettra e Ginevra Lamborghini continuano a destare curiosità. È ormai noto a tutti che, tra le due nipoti del compianto Ferruccio (fondatore della ben nota casa automobilistica), non scorra buon sangue ormai da tempo.

L’ingresso di Ginevra nella casa del Grande Fratello Vip, tra l’altro, ha permesso di puntare i riflettori sui motivi del litigio tra le due sorelle. Oltre alle motivazioni che si nascondono dietro la furiosa lite, nelle ultime ore sono emersi dei particolari sconcertanti e abbastanza disgustosi.

C’è infatti un episodio specifico che ha visto le due sorelle, Ginevra Lamborghini in particolare, come protagoniste.

Ginevra Lamborghini, i commenti su Elettra al GF Vip

Dal momento del suo ingresso nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini è stata spesso interrogata dal padrone di casa, il conduttore Alfonso Signorini, in merito alla lite con la sorella Elettra.

La maggiore delle Lamborghini, però, non si è mai espressa chiaramente, se non affermando che sono anni che lei e la sorella non hanno contatti.

Elettra, addirittura, non avrebbe invitato la sorella maggiore al proprio matrimonio con Afrojack, noto dj olandese che la donna ha sposato nel 2020.

Nella scorsa puntata, poi, Ginevra si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni, non proprio dirette, affermando che non abbia ancora capito per quale motivo la sorella abbia optato per una chiusura così drastica del loro rapporto.

Tuttavia, le sue dichiarazioni sono spesso poco chiare e dettagliate. Si dice infatti che la giovane concorrente del GF Vip abbia ricevuto, proprio dalla sorella Elettra, una diffida.

Diffida che le impedirebbe di parlare dei dettagli della lite con la sorella.

Il disgustoso retroscena della lite tra Ginevra Lamborghini e Elettra

Nonostante la possibile diffida che le impedisca di parlare chiaramente del litigio, sono emersi dei particolari in merito agli eventi che hanno portato alla rottura tra le due sorelle.

Particolari che non sono però stati raccontati da Ginevra Lamborghini stessa, ma da un’altra concorrente che, attualmente, sta condividendo l’esperienza del Grande Fratello Vip con la ragazza.

Sofia Giaele De Donà, nuovo acquisto della casa del GF Vip ed ex concorrente del docu-reality "Ti spedisco in convento", si sarebbe confidata con altre coinquiline in merito ad alcuni dettagli sulla lite tra le Lamborghini.

Subito dopo il proprio ingresso, la ventitreenne avrebbe infatti raccontato alle coinquiline Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi che Ginevra avrebbe omesso alcuni particolari, alcuni abbastanza disgustosi.

Secondo la Giaele, infatti, Ginevra Lamborghini avrebbe lanciato della cacca dal finestrino della propria auto contro la sorella Elettra. Inoltre, secondo la nuova concorrente, i motivi del litigio con Elettra Lamborghini non sarebbero di poco conto come Ginevra vuole far credere. Si tratterebbe infatti di “cose pesanti”.

“Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è” è stata la conclusione, abbastanza perentoria, della Da Donà.

Ginevra Lamborghini non cede: aperta al dialogo

Dal canto suo, Ginevra Lamborghini si è sempre mostrata aperta e disponibile al dialogo con la sorella Elettra, affermando che sarebbe disponibile a parlare con lei per recuperare il loro rapporto.

La ragazza ha più volte affermato, infatti, che la decisione di chiudere il rapporto è dipesa unicamente da Elettra. Anche la famiglia Lamborghini avrebbe cercato di metter pace tra le due, senza però ottenere molto. I genitori delle due ragazze avrebbero dunque consigliato a Ginevra di andare avanti.

La Lamborghini però non si arrende: nonostante la presunta diffida e anche se, per evitare problemi legali, non può fornire dettagli ai microfoni del Grande Fratello, ha affermato: “La mia porta rimane sempre aperta, sempre”.

Ha anche aggiunto di voler chiedere scusa alla sorella per i comportamenti passati che potrebbero aver turbato Elettra.

Si pensa infatti che la vera motivazione della lite tra le due sia di carattere professionale. Anche Ginevra Lamborghini ha infatti cercato di avviare la propria carriera musicale, come la sorella.

E questo, a detta di Ginevra, avrebbe preoccupato Elettra, che si sarebbe sentita minacciata dalla possibile carriera della sorella.

Diversamente la pensa Giale De Donà, la quale ha affermato che Ginevra stia cercando in qualche modo di emulare la famosa sorella. Anche nel modo di cantare e di atteggiarsi: secondo la nuova gieffina, il motivo del litigio è da riscontrarsi dunque in alcuni atteggiamenti di Ginevra.

Le lacrime in confessionale

La diffida e la mancata possibilità di parlare della sorella non hanno però fermato Ginevra Lamborghini, che ha di recente vissuto un momento di profonda crisi a causa del litigio con Elettra.

Terminato un confessionale, appena uscita è scoppiata in lacrime, ricevendo conforto dal coinquilino Giovanni Ciacci.

Sembra proprio che il crollo emotivo sia dovuto alla discussione con la sorella, la quale al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Attendiamo dunque ulteriori sviluppi (e, magari, di conoscere la versione di Elettra).