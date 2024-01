Chi è Elettra Marconi: biografia e vita privata della figlia dell'inventore della radio

Il suo cognome non è per niente sconosciuto nel mondo, come dimostra il suo legame con uno dei personaggi più rilevanti nell'ambito della fisica.

Parliamo di Elettra Marconi, figlia del celebre Guglielmo: scopriamo chi è e il suo tenero rapporto con il padre.

Elettra Marconi: chi è la figlia dell'inventore della radio

La sua è stata una vita ricca di avventure sin dalla sua infanzia, circondata dall'amore dei suoi cari e soprattutto del padre Guglielmo.

Nata nel 1930, Elettra Marconi è il frutto dell'amore tra il premio Nobel Guglielmo Marconi e sua moglie Maria Cristina Bezzi-Scali.

La sua vita si rivela avventurosa sin dalla nascita: Elettra Marconi sarebbe dovuta venire alla luce sulla nave Elettra ma, a causa del mare in burrasca, Guglielmo Marconi decise di chiedere ospitalità al principe Odescalchi, caro amico di famiglia.

La nave resta però un luogo molto importante per la crescita di Elettra: essa era infatti anche un laboratorio per il padre Guglielmo in cui poter effettuare esperimenti nel periodo della seconda guerra mondiale.

La vita ricca di incontri di Elettra Marconi

Dopo aver scoperto tutte le curiosità sulla figlia di Piero Angela, non resta che rivelare alcuni dettagli sulla vita di Elettra Marconi.

Tanti gli anni trascorsi a bordo della nave da Elettra, ma anche quelli passati sulla terraferma, in cui ha potuto conoscere personaggi rilevanti dell'epoca.

Battezzata dal cardinale Eugenio Pacelli, con madrina la regina d'Italia Elena, Elettra è entrata in contatto con molte personalità del XX secolo, tra cui Benito Mussolini, Gabriele D'Annunzio e Winston Churchill.

A questo si è sempre aggiunto l'affetto del padre Guglielmo che, nonostante i vari impegni, è sempre stato al fianco di sua figlia, facendole sentire "le voci del mondo", come lei stessa ha dichiarato:

Per me tutto ciò che mi mostrava era una magia. Qualcosa che non possono dimenticare.

Elettra Marconi: la vita privata e il rapporto con il padre

Nel 1966, Elettra Marconi è convolata a nozze con il Principe Giovannelli, divenendo così Principessa.

Dal loro amore è nato il figlio Guglielmo, sempre al fianco della madre soprattutto dopo la morte del marito, avvenuta nel 2016.

Nel tempo libero, Elettra Marconi smanetta con lo smartphone e con altri dispositivi elettronici, anche se il suo primo e unico amore resterà la radio.

Suo padre, uno degli inventori scientifici che hanno fatto la storia come Robert Oppenheimer, ha lasciato un'impronta indistinguibile nel suo cuore e, a riguardo della sua invenzione Elettra ha dichiarato:

Ho una radio piccolina che mi porto ovunque. La sento in bagno al mattino quando mi vesto, quando sono a casa e me la porto anche in barca. È come se sentissi sempre mio padre, così non mi lascia mai.

