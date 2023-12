Cos'è Elf on the Shelf, la tradizione natalizia diventata virale in tutto il mondo

La divertente tradizione natalizia chiamata Elf on the Shelf è diventata virale. Scopriamo insieme perché il web è pieno di foto e video di simpatici elfi giocattolo.

Sono molte le tradizioni natalizie arrivate da noi direttamente dagli Stati Uniti. La più recente, diventata virale su Instagram, TikTok e Facebook, è Elf on the Shelf, che in italiano significa "elfo sulla mensola".

Il nome di questa simpatica tradizione, che è diventata una sfida sul web, spiega già in cosa consiste il gioco: durante tutto dicembre, si sistema un elfo giocattolo su uno scaffale in casa.

Sui social, quindi, è impazzata la moda di pubblicare foto e video dei modi più creativi di sistemare i propri elfi in giro per casa. Scopriamo in cosa consiste questa tradizione, da dove nasce e come partecipare alla Elf on the Shelf Challenge sul web.

In cosa consiste la tradizione natalizia Elf on the Shelf

Elf on the Shelf è una tradizione natalizia di origine anglosassone, molto diffusa negli Stati Uniti.

La tradizione si ispira alla famosa lista dei bambini buoni e cattivi di Babbo Natale. Durante il mese di dicembre un elfo è mandato nella casa di tutti i bambini per assicurarsi che facciano i bravi. Ogni notte l'elfo fa ritorno al Polo Nord per parlare con il suo capo, Babbo Natale.

Il gioco da fare con i propri bambini, quindi, è molto semplice: basta sistemare un piccolo elfo giocattolo in una stanza della casa. C'è una sola regola: ai bambini non è permesso toccare l'elfo. Se l'elfo viene toccato, infatti, perde la sua magia.

Ma niente paura! C'è una soluzione. Per far ritrovare all'elfo la magia, il bambino dovrà spargergli un pizzico di cannella sulla testa. La cannella, infatti, dà agli elfi l'energia necessaria per tornare al Polo Nord.

Gli elfi non possono mai muoversi durante il giorno, ma di notte sono autorizzati a fare quello che gli va. È proprio qui che arriva la parte divertente per gli adulti, che possono ideare ogni sera scenari simpatici e creativi in cui sistemare gli elfi per stupire i propri bambini.

Come nasce l'idea di Elf on the Shelf

Questa tradizione particolare si afferma nel 2004, grazie a un libro per bambini intitolato proprio The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition scritto da Carol Aebersold insieme a sua figlia Chanda Bell.

Le autrici hanno raccontato che l'idea è nata in modo naturale per loro, poiché in casa Bell, fin dagli anni '70, ogni Natale si usava fare questo gioco per spronare i bambini a comportarsi bene divertendosi. Il libro è diventato un bestseller e ha ispirato moltissime famiglie che ogni anno portano nelle loro case lo spirito natalizio con Elf on the Shelf.

Come giocare alla Elf on the Shelf Challenge

Partecipare alla Elf on the Shelf Challenge è molto semplice: basta procurarsi un elfo giocattolo e dare libero sfogo alla propria creatività realizzando scatti divertenti.

La tradizione si è affermata a tal punto che è nato un sito web dedicato, elfontheshelf.com su cui si possono trovare le regole del gioco, tantissime idee creative per sistemare i propri elfi e molti consigli per far divertire i propri bambini. Inoltre, sul sito ci sono anche diversi giochi online a tema natalizio per i più piccoli e le famiglie e un'area dedicata al blog ufficiale di Babbo Natale.

Non è finita qui. Sui social spopolano i contenuti sugli elfi giocattolo. Vi basterà digitare l'hashtag elfontheshelf su Instagram o TikTok per trovare migliaia di ispirazioni e diversi tutorial per realizzare decorazioni e scenette fai da te.

Ma dove si compra l'elfo giocattolo? E quale scegliere? Potete scegliere l'elfo che più vi piace o quello più adatto al vostro budget. Se vi chiedete se esiste un pupazzo di Elf on the Shelf originale, tuttavia, la risposta è sì. Si può trovare su Amazon ed è in vendita insieme al libro (esiste anche la traduzione italiana) al prezzo di 34 euro. Inoltre, si possono trovare anche tantissimi pacchetti di accessori per decorare la postazione del vostro elfo. Buon divertimento!

