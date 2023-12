È possibile eliminare l'ansia con 4 semplici esercizi: cosa bisogna fare

A causa dell'ansia molte persone non riescono più a condurre una vita serena. Esistono però degli esercizi efficaci per eliminare l'ansia e si possono eseguire comodamente da casa e in totale autonomia. Scopriamo dunque cosa bisogna fare per tenere a freno questa condizione che spesso crea impedimenti nella vita di tutti i giorni.

Eliminare l'ansia con 4 esercizi: controllare i propri pensieri

Uno dei primi esercizi da eseguire è quello di allontanare i pensieri negativi. Non è così facile farlo, soprattutto perché in preda ad un attacco d'ansia, solitamente, si perde la lucidità di pensiero e si finisce per essere sommersi dai pensieri negativi. Ed è proprio in queste situazioni che bisogna "ritrovare la bussola". Basta un attimo di lucidità per trasformare i pensieri negativi e le paranoie ansiose in pensieri positivi. Ma come fare? Semplicemente ponendosi dei quesiti che vadano a mettere in dubbio ciò che di negativo si sta pensando. Una volta tornati al comando della propria mente sarà più facile ragionare in maniera razionale ed analizzare con lucidità le situazioni che erano causa d'ansia.

L'importanza dell'attività fisica

L'esercizio fisico è importante per eliminare gli attacchi d'ansia. Mente e corpo sono collegati e molte persone, quando sono in preda all'ansia, manifestano reazioni fisiche che possono tramutarsi in dolori o fastidi. Grazie all'attività motoria noi siamo in grado di controllare il nostro corpo e concentrandoci su di esso allontaneremo di conseguenza tutti i pensieri che ci fanno stare male. Uno dei principali esercizi per allontanare l'ansia con l'attività fisica è sicuramente uscire a fare una passeggiata, ma non è necessario per forza spostarsi dalle mura domestiche o dal proprio ufficio per controllare l'ansia attraverso il corpo. Si possono infatti eseguire esercizi anche in un luogo al chiuso grazie alle tecniche di stretching che ci permettono prendere il controllo del nostro corpo.

Controllare il respiro

Il terzo esercizio, che è considerato uno dei più importanti anche dagli esperti, è quello della respirazione. Controllare il respiro aiuta ad eliminare i pensieri negativi perché questa tecnica consente di attivare il sistema parasimpatico che permette al corpo di rilassarsi. Gli esercizi legati alla respirazione sono davvero tanti, ma i più noti sono sicuramente quello dell'espirazione profonda e della respirazione equa.

Nel primo esercizio è necessario concentrarsi sulla fase di espirazioni e quindi, in un primo momento, buttare fuori tutta l'aria che si è accumulata nei polmoni. Successivamente bisognerà inspirare per circa quattro secondi e, terminata la fase d'inspirazione, espirare (dunque buttare fuori) per circa sei secondi. Questo esercizio va eseguito per almeno due minuti.

Nell'esercizio chiamato respirazione equa, invece, i tempi di inspirazione ed espirazione sono gli stessi ed ammontano a circa quattro secondi. La prima fase di questa tecnica consiste nell'inspirare quanta più aria possibile contando nella propria mente fino a quattro, poi bisognerà buttare fuori tutta l'aria accumulata e, allo stesso modo, contare fino a quattro.

Lasciarsi andare

Un esercizio molto importante per eliminare l'ansia dalla propria vita consiste proprio nel lasciarsi andare. Sfogarsi è molto importante e per farlo sarà necessario semplicemente ritagliarsi del tempo per sé stessi in cui si riflette su tutto ciò che causa ansia e pensieri negativi. Dire le cose ad alta voce, scriverle su foglio bianco o semplicemente pensarle ed affrontarle, è il modo migliore per avere maggiore consapevolezza di sé.

Far finta di niente ed accumulare nella propria mente preoccupazioni, paure e tante altre condizioni che ci impediscono di vivere una vita serena, a lungo andare, è estremamente deleterio.

Dedicare una parte della giornata ad uno sfogo personale, invece, è un buon punto di partenza per accettare una situazione spiacevole, affrontarla, e fare in modo che essa non torni a rovinarci la quotidianità.

Leggi anche: Allarme tra gli studenti italiani: sono sempre più ansiosi, aggressivi e annoiati