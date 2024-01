Chi è Elio Germano: carriera, moglie, figli e film famosi dell'attore romano

Sono anni che il suo talento risplende sul piccolo e sul grande schermo, conquistando tutti gli appassionati di cinema e di televisione.

Elio Germano può vantare di una carriera di grandi successi: percorriamo la sua carriera, oltre che svelare alcune curiosità sulla sua vita privata.

Elio Germano: chi è l'attore dai mille volti

Nato a Roma il 25 settembre del 1980, Elio Germano approda nel mondo dello spettacolo da giovanissimo: l'attore ha infatti solo 8 anni quando viene scelto per la pubblicità della Bauli, per poi recitare nel suo primo film Ci hai rotto papà a soli 12 anni.

Durante gli studi presso il liceo scientifico G.B. Morgagni di Roma, Elio Germano frequenta la scuola di recitazione Teatro e Azione, scelta che si rivelerà importante per aprire la strada alla sua carriera cinematografica.

A partire da questo momento, l'attore inizierà a prendere parte a progetti che lo renderanno molto noto del settore: ecco tutti i dettagli sulla carriera di Elio Germano.

La carriera di Elio Germano: da Romanzo Criminale a L'incredibile storia dell'isola delle rose

Tanti sono i progetti che hanno visto visto splendere il talento di Elio Germano, uno degli attori più amati della sua generazione.

Tra i diversi lavori, non si possono citare Romanzo Criminale, Tutta la vita d'avanti, Un Medico in famiglia 2, Padre Pio e Paolo Borsellino, in cui l'attore dà sfoggio al suo talento.

Il vero e proprio successo arriva però con il suo ruolo in Mio fratello è figlio unico, film del 2007 che gli permette di ottenere il David di Donatello, premio vinto anche con il film La nostra vita.

Tante altre sono le pellicole che lo vedono protagonista, come Magnifica presenza, L'ultima ruota del carro e Il giovane favoloso, in cui riveste magistralmente il ruolo di Giacomo Leopardi.

Negli ultimi anni, si segnala la sua interpretazione nel film Netflix, L'incredibile storia dell'isola delle rose, uno dei grandi successi della piattaforma.

Non mancano i ruoli nelle fiction Rai, come dimostra la sua presenza ne La storia, prodotto che lo vede protagonista al fianco di Jasmine Trinca e Valerio Mastandrea.

Nonostante Elio Germano sia molto riservato riguardo la sua vita privata, ci sono alcune informazioni trapelate sul lato sentimentale: ecco i dettagli.

La vita privata di Elio Germano

La sua fama si espande in tutta Italia e molti sono curiosi sulla vita privata dell'attore, soprattutto a causa della riservatezza mantenuta da Elio Germano.

Poche sono le informazioni su questo lato della sua vita e queste riguardano la misteriosa moglie al fianco di Elio Germano: l'attore romano è infatti convolato a nozze con Valeria, anche madre dei suoi due figli nati del 2017 e 2019.

Se sul lato privato Elio Germano preferisce mantenere riservatezza, l'attore è invece molto aperto per quanto riguarda i suoi interessi personali: Elio Germano è infatti anche attivista e da anni appoggia i movimenti di riappropriazione dei quartieri e degli spazi cittadini.

L'attore è inoltre membro dell'associazione Artisti 7607, in lotta per la difesa degli artisti e l'amministrazione dei diritti d'autore.

Leggi anche: Chi è Jasmine Trinca, vita privata, figli, genitori e film famosi dell'attrice italiana