Elisa Espostio presto in libreria con il suo manuale di cörsiovoe per insegnare tutti i trucchi e le regole della nova lingua tanto fermata sui social.

Da TikTok fino in libreria! Elisa Esposito, soli 19 anni, uscirà prossimamente con il primo manuale di cörsivoe che, sui social, l’ha resa famosa e nota come “la prof di cörsivoe”.

Vediamo meglio il contenuto del libro e da quando e dove poterlo acquistare per imparare questo famoso mondo di parlare diffuso tra la generazione Z.

Elisa Esposito in libreria con il primo “Manuale di Cörsivoe”, vediamo di cosa parla il libro

In molti solo a leggere “cörsivoe” potrebbero scandalizzarsi ma è ormai affermato questo nuovo modo piuttosto particolare di parlare tra i più giovani.

Tàùutto è nato con la stessa Elisa Esposito, una giovane ragazza, che vuoi per gioco o provocazione, ha iniziato a pubblicare su TikTok alcuni video in cui parlava in questo strano modo.

In molti all’inizio probabilmente hanno sorriso sentendo parlare la 19enne ma, presto, lei e il suo modo di parlare sono diventati virali.

19 anni, “Prof di cörsivoe” e adesso anche scrittrice, non si può dire che Elisa non abbia le idee chiare!

Come dice la giovane ragazza “L’ho fatto per voi”.

Un libro che nasce come vero e proprio manuale con tanto di regole, precise osservazioni e consigli della stessa “prof” per imparare a parlare questa nuova “lingua”.

Ma cosa si intende per cörsivoe?

Consiste semplicemente in un modo di parlare il quale prevede l’allungamento di tutte le vocali ed un tono a cantilena.

Edito dalla casa editrice Mondadori, il manuale non poteva che chiamarsi “AMIOE”, parola protagonista fin dall'inizio delle video lezioni di Elisa condivise su TikTok.

Scopriamo qualche dettaglio in più sul nuovo libro che sta tanto facendo parlare: ecco quando esce, dove trovarlo e quanto costa.

Leggi anche: Elisa Esposito, quanto guadagna, stipendio e patrimonio della professoressa di corsivo

”AMIOE” il libro di cörsivoe: quando esce, dove trovarlo e costo

A dare notizia dell’uscita è la stessa scrittrice Elisa attraverso i canali social che ha deciso di immergersi in questo nuovo progetto proprio dopo avere rinunciato l'allettante proposta di partecipazione al GF Vip.

La sua scelta di certo non è stata ben accolta da molti, c’è chi le ha scritto in privato “mi viene voglia di emigrare” o chi ha commentato stigmatizzando ancor prima di leggere il libro “vomito” e chi ha attaccato la casa editrice Mondadori per avere permesso questa pubblicazione dicendo “ma si sono fumati il cervello?”.

Non saranno di certo qualche cattivo e brutto commento a fermare la giovane Elisa che crede fortemente in ciò che fa giorno dopo giorno.

Il libro si può già pre-ordinare online ma sarà effettivamente disponibile a partire dal 29 novembre sia in store che online al prezzo di 16.90 euro.

Una piccola spesa per essere al passo coi tempi ed imparare la nuova “lingua” della generazione Z.