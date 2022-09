Elisa è una cantante che non ha certo bisogno di presentazioni. Ha iniziato la sua carriera da giovanissima incidendo canzoni in lingua inglese. La popolarità, però, è arrivata quando ha iniziato a cantare in italiano. Infatti, partecipò al Festival di Sanremo con il brano Luce (Tramonti a nord-est) che vinse quell’edizione.

Da allora ha macinato un successo dopo l’altro. È diventata coach di Amici di Maria De Filippi nella fase del serale, si è sposata con il bassista della sua band, Andrea Rigonat, da cui ha avuto due figli: Emma Cecile e Sebastian. Quest’anno è ritornata al Festival di Sanremo con il brano O forse sei tu classificandosi al secondo posto, dietro la canzone di Mahmood e Blanco, Brividi. Durante tutta l’estate ha portato in giro il suo tour che promuove il suo ultimo album Ritorno al futuro/ Back to the future. Stasera è attesa a Roma per un imperdibile concerto nella Capitale.

Concerto a Roma di Elisa: info su biglietti, orari e come raggiungere l’Auditorium

Oggi 21 Settembre 2022 si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma il concerto di Elisa. Sono ancora disponibili i biglietti per l’evento di stasera. Si va dal parterre laterale numerato che costa 69 euro fino alla tribuna numerata al costo di 55 euro. I biglietti sono disponibili su TicketOne o dai rivenditori ufficiali.

Per raggiungere la Cavea di Roma in auto si prende l’uscita del Grande Raccordo Anulare alla fermata Flaminio Saxa Rubra, in direzione Corso di Francia. Si prosegue per Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano e si arriva all’altezza del Palazzetto dello Sport. In autobus ci sono varie opzioni: la linea 910, 53, M e 2. Chi, invece, predilige la metro, può prendere la metro A e scendere alla fermata Flaminio; successivamente, prende il bus linea 2 o M. L’Auditorium è accessibile anche alle persone diversamente abili con posti auto riservati.

Scaletta del concerto di Elisa a Roma

La cantante triestina porta sul palco i successi che l’hanno resa famosa, senza tralasciare le ultime canzoni del suo album Ritorno al futuro/ Back to the future, riarrangiate dalla sua band. Ecco la scaletta completa del concerto:

Intro/Let me

Show’s Rollin’

Come sei veramente

Seta

Palla al centro

Rainbow

L’anima vola

A tempo perso

Heaven Out of Hell

Hallelujah (Leonard Cohen cover)

Yashal

Anche fragile

Eppure sentire (un senso di te)

Qualcosa che non c’è

Gli ostacoli del cuore

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

I Feel It in the Earth

Luce (tramonti a nord est)

Stay

No Hero

Fuckin’ Believers

Together

Labyrinth

A modo tuo

