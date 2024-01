Chi è Elisa Wong: carriera, studi e vita privata della new entry di Doc 3

Il cast di Doc 3 si arricchisce di nuovi talenti, tra cui spicca quello di Elisa Wong, nuova specializzanda che ha attirato l'attenzione del pubblico.

Tanti sono i progetti che hanno visto la giovane attrice sul piccolo schermo: ecco chi è, dalla carriera alla vita privata.

Elisa Wong: chi è l'attrice new entry di Doc 3

Oltre alle conferme, come Pierpaolo Spollon, Doc 3 introduce nuovi personaggi all'interno del Policlinico Ambrosiano, tra cui spicca Lin Wang, ruolo interpretato da Elisa Wong.

Nata a Pechino nel 1996, Elisa si trasferisce a Roma assieme alla famiglia, composta da sua madre Yimin Zhang e suo padre Marco Wong, presidente onorario di Associna.

Al termine degli studi liceali si iscrive alla LUISS Guido Carli di Roma, dove intraprende gli studi di Economia e Management d'impresa, laureandosi nel 2020.

Questo però non è il futuro che Elisa ha previsto per la sua carriera: la sua passione per la recitazione è infatti più forte che mai, decidendo così di abbandonare il tirocinio in uno studio di commercialisti.

La carriera davanti la macchina da presa di Elisa Wong

Sin dall'infanzia, Elisa Wong aveva studiato teatro e recitazione, percorso che decide di riprendere dopo la laurea in Economia.

Arriva così il suo esordio sul grande schermo con piccoli ruoli, come nel film Una famiglia di Sebastiano Riso, a cui sono seguite le partecipazioni sul piccolo schermo con prodotti di successo.

Elisa Wong recita in diverse serie tv, tra cui Zero, Pov-I primi anni, The Net e Il clandestino, divenendo così un volto noto dello spettacolo.

Ora il suo talento splende più che mai in Doc 3 che, oltre a introdurre il personaggio di Federico Lentini interpretato da Giacomo Giorgio, presenta al pubblico anche il personaggio di Lin Wang, giovane specializzanda che entra a far parte del Policlinico Ambrosiano.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// ?img_index=4

Tante sono ora le curiosità sulla vita privata dell'attrice: ecco i dettagli.

La vita privata di Elisa Wong

Nonostante il successo, l'attrice non vuole rivelare molti dettagli sulla sua vita privata: non si sa infatti se il suo cuore sia stato conquistato da qualcuno, come dimostra anche l'assenza di scatti sul suo profilo Instagram.

È invece risaputo che l'attrice sia una grande appassionata di sport, in particolare modo di pattinaggio sul ghiaccio, yoga, pallavolo, scii e nuoto.

A questo si aggiunge anche la sua passione per la musica: Elisa Wong ha infatti grandi doti canore, a cui affianca il suono della chitarra e del pianoforte.

Leggi anche: Chi è Giorgio Quarzo Guarascio: dal canto al cinema con il film Enea di Pietro Castellitto