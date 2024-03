Chi è Elisabetta Garuffi, moglie di Paolo Cevoli: età, lavoro, vita privata, curiosità

Chi è Elisabetta Garuffi? Il suo nome, a molti, non dirà nulla in quanto non si tratta di una persona legata al mondo dello spettacolo o dello sport. È principalmente nota per il suo lavoro da stilista e per essere la moglie del comico romagnolo Paolo Cevoli, con il quale parteciperà alla trasmissione Pechino Express.

Chi è Elisabetta Garuffi: età, lavoro, studi, Tosca spose

Elisabetta Garuffi è nata a Rimini nel 1965 e attualmente non sappiamo se ha già compiuto 59 anni o non ha ancora spento le candeline in quanto non si conoscono giorno e mese di nascita. Di professione è una stilista. Ha imparato a cucire da giovanissima e tale arte le è stata trasmessa dalla madre. La sua passione, unita alla sua arte nel cucire e alla sua voglia di rinnovare il settore in cui lavora, l'ha portata a fondare un importante marchio di abiti da sposa: Tosca spose. Il brand di Elisabetta Garuffi non è noto solo in Italia ma anche all'estero.

La vita privata di Elisabetta Garuffi: il matrimonio con Paolo Cevoli e i figli

Non conosciamo i dettagli della vita privata di Elisabetta Garuffi prima dell'incontro con l'attore comico Paolo Cevoli. Sebbene sia sposata con un uomo molto famoso in Italia, sia lei che il marito sono sempre stati estremamente riservati. I due sono convolati a nozze nel 1986 e dalla loro unione sono nati due figli: Giacomo Cevoli nel 1988 e Davide Cevoli nel 1990. Non si conoscono il giorno e il mese di nascita dei loro figli.

Dal 1986 ad oggi, Cevoli e Garuffi non hanno mai fatto parlare del loro matrimonio se non in maniera positiva e sembrano più affiatati che mai. I due coniugi parteciperanno insieme al programma Pechino Express.

Durante un'intervista ad Elle nel 2013, Elisabetta Garuffi, per rispondere alla domanda Che cosa la fa sorridere?, disse:

Me stessa: in questi ultimi anni ho imparato a non prendermi tanto sul serio. E poi in casa ho un comico per marito, Paolo Cevoli, che ha sempre la battuta giusta per mettermi di buonumore. Mi ha sempre spinto ad andare avanti, a non mollare.

Le curiosità su Elisabetta Garuffi

Elisabetta Garuffi ha un profilo Facebook e Instagram, quest'ultimo: @egaruffi, è ufficiale e verificato. La stilista è solita condividere foto relative al suo lavoro e foto insieme al marito.

Probabilmente è una tifosa del Bologna in quanto in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram era allo Stadio Renato Dall'Ara insieme al marito a vedere una partita dei rossoblu.

Nell'intervista al già citato quotidiano Elle, Garuffi aveva dichiarato che il suo abito da sposa era stato disegnato e cucito dalla madre e il giorno del suo matrimonio è stato il giorno più felice della sua vita.

