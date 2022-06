Chi è Ema Stokholma. Tutto sulla vita privata della DJ ed ex fidanzata di Gemitaiz che ha raccontato il suo passato difficile nel libro autobiografico dal titolo "Per il mio bene".

In Italia è conosciuta con lo pseudonimo di Ema Stokholma ma all'anagrafe è Morwenn Moguerou un nome che è per lei ricordo di un passato difficile di cui ancora oggi deve imparare a gestirne gli effetti, ma anche del momento in cui ha deciso di salvarsi da sola. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita e la sua carriera.

Chi è Ema Stokholma, la fuga da un passato difficile e l'arrivo in Italia

Morwenn Mougerou è la seconda di due figli nata a Romans-sur-Isère, in Francia, il 9 dicembre del 1983 (ha 38 anni) da padre italiano ritornato nel Bel Paese ancora prima della sua nascita e madre francese.

Dai suoi racconti, dicevamo, sappiamo che la sua infanzia non è stata affatto facile, tanto da costringerla a scappare da casa appena quindicenne per sfuggire alle violenze fisiche e psicologiche della madre contro la stessa figlia e il fratello maggiore di quest'ultima.

Per un breve periodo si trasferisce a Roma dal padre e inizia ad avere una propria indipendenza. Grazie infatti alla sua particolare bellezza e ai suoi 182 centimetri di altezza riesce ad intraprendere la carriera da modella. Successivamente si avvicina al mondo della musica lavorando come DJ ed è qui che inizia a farsi conoscere finalmente nell'ambiente radiofonico e in quello televisivo.

Dalla televisione con Pechino Express all'editoria, tutti i modi in cui si è fatta conoscere

Dopo una prima esperienza in radio, Ema Stokholma debutta su MTV e insieme alla collega Andrea Delogu, approda nelle due principali emittenti televisive italiane alla conduzione di due programmi: Jump! Stasera mi tuffo e Aggratis! rispettivamente in onda su Mediaset e sulla RAI.

Nel 2017, nella stessa edizione è entrato in corsa anche Achille Lauro con Boss Doms, partecipa a Pechino Express e vince insieme alla sua compagna di avventura Valentina Pegorer. L'anno dopo diventa uno dei volti del Festival di Sanremo conducendone pre e post show e dell'Eurovision.

Nel 2020 Ema Stokholma debutta anche nell'editoria scrivendo il suo primo libro autobiografico dal titolo Per il mio bene in cui si apre raccontando le difficoltà e le violenze che hanno caratterizzato la sua infanzia. Il libro è stato decretato vincitore del Premio Bancarella.

Una vita che ruota attorno alla musica

L'esistenza di Ema Stokholma ruota tutta intorno alla musica, tanto che nel 2021 la DJ debutta anche come cantante con il singolo "Ménage à trois". Proprio alla musica poi, si devono le origini del suo nome d'arte ispirato da una canzone di Rino Gaetano dal titolo "Stoccolma" appunto e contenuta nell'album Nuntereggae più, uscito nel 1978.

Anche nella sua vita sentimentale c'entra in qualche modo la musica. Per due anni infatti Ema ha avuto un'intensa relazione con il rapper Gemitaiz, che nelle varie interviste ha descritto come "bella ma complicata".

Lo sfogo su Instagram

Ema Stokholma è molto attiva su Instagram dove conta più di 300mila follower e dove, tra le altre cose condivide anche la sua passione per l'arte della pittura. Proprio sul social la DJ è stata costretta a riaprire alcune vecchie ferite per far tacere alcune insunuazioni sul suo corpo.

Tra gli utenti c'è ne sono stati alcuni non proprio delicati, che hanno commentato la sua eccessiva magrezza, spingendo così Ema ad un duro sfogo. La Stokholma attraverso le stories di Instagram ha dichiarato di soffrire di inappetenza e di aver bisogno di mettere la sveglia per ricordarsi di mangiare.

Una situazione che la donna si trascina dietro da anni che e che, come dichiarato da lei stessa, sta diventando sempre più un problema a causa del sottopeso a cui è continuamente soggetta.