In questo articolo scopriremo insieme chi è Emma D’Arcy: non solo la sua biografia ed i ruoli che l’hanno resa famosa, ma anche alcune curiosità sulla vita privata dell'interprete di Rhaenyra Targaryen da adulta nella celebre serie TV House of the Dragon.

A partire dal sesto episodio di House of the Dragon, l’acclamato prequel de Il Trono di Spade, l’attrice australiana Milly Alcock cederà il posto ad Emma D’Arcy, che interpreterà il ruolo di Rhaenyra Targaryen da adulta.

Non tutti sanno che l’attrice è nota al grande pubblico anche per altri ruoli, tra cui quelli in alcune serie TV.

In questo articolo scopriremo insieme chi è Emma D’Arcy: non solo la sua biografia ed i ruoli che l’hanno resa famosa, ma anche alcune curiosità sulla sua vita privata.

Emma D’Arcy, chi è l’interprete di Rhaenyra Targaryen adulta

L’attrice britannica Emma D’Arcy è nata a Londra il 27 giugno del 1992. Il suo nome completo è Emma Zia D’Arcy.

Per ciò che concerne la sua educazione, da giovane frequentò una scuola d’arte appartenente all’Università di Oxford, la Ruskin School of Art. Qui, oltre ad avere la possibilità di prendere parte ad alcune rappresentazioni teatrali come attrice, la D’Arcy ha studiato Belle Arti.

Le sue prime esperienze nell’ambito della recitazione avvengono a teatro: Emma prese infatti parte a diverse messe in scena e rappresentazioni teatrali, tra cui Romeo e Giulietta, A Girl In School Uniform e Mrs. Dalloway.

La giovane attrice britannica interprete di Rhaenyra Targaryen proviene da una famiglia che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. I suoi genitori, Sally Elizabeth e Richard John D’Arcy, sono dichiaratamente cristiani.

Emma non è figlia unica: ha un fratello maggiore, Loe.

L’attrice si è più volte dichiarata non-binary: Emma D'Arcy utilizza infatti i pronomi non binari they/them per riferirsi a se stessa. In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha dichiarato apertamente di non ritrovarsi né nell’identità maschile, né in quella femminile.

Vita privata: Emma D’Arcy è fidanzata?

Se sulla sua identità di genere si è esposta apertamente, lo stesso non possiamo dire in merito alla sua vita privata. Emma D’Arcy, infatti, non ama parlarne ed è molto riservata in merito.

Al momento, non si hanno molte certezze circa la sua relazione sentimentale: non sappiamo, cioè, se sia fidanzata, se stia attualmente frequentando qualcuno o se, al contrario, sia single.

Allo stesso modo, anche le relazioni passate dell’attrice sono avvolte nel mistero. Nulla si sa, infatti, in merito ad eventuali ex e relazioni. Impossibile fare ipotesi anche analizzando i profili social dell’attrice, sui quali comunque Emma è molto attiva.

La D’Arcy vanta un profilo Instagram verificato, dove la seguono, almeno per il momento, 91mila fan. Tale numero comunque salirà probabilmente nei prossimi giorni, dal momento che l’attrice è appena subentrata nei panni di Rhaenyra Targaryen che, come in molti sanno è una dei protagonisti principali di House of the Dragon.

Emma sta infatti accumulando rapidamente moltissimi followers: qualche settimana fa, il suo profilo contava “solamente” 20 mila fan. Un numero che è cresciuto a dismisura nelle ultime settimane.

Su Instagram, Emma D’Arcy condivide soprattutto foto che la ritraggono sul set, oltre che alcuni scatti di vita quotidiana. Nulla però lascia trasparire in merito ad eventuali relazioni romantiche.

In una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly, sembra aver lasciato intendere che, attualmente, ha una relazione.

Nonostante il nome del presunto partner sia rimasto segreto, alcuni fan dell’attrice hanno ipotizzato che la giovane stia attualmente frequentando il regista Thomas May Bailey, conosciuto per Persuasion (2022). Si tratta di un adattamento cinematografico, recentemente voluto da Netflix, del celebre romanzo di Jane Austen.

Filmografia di Emma D’Arcy: film e serie TV dove vederla recitare

Sebbene la popolarità di Emma D’Arcy sia aumentata negli ultimi mesi grazie al ruolo di spicco ottenuto in House of Dragon, la carriera nel mondo della recitazione inizia per l’attrice nel 2015.

La sua prima apparizione, datata per l’appunto al 2015, è in United Strong Alone, il cortometraggio che ha dato il via alle sue apparizioni in diverse serie TV britanniche.

Tra queste ricordiamo:

Wanderlust (2018);

Hanna (2020);

Truth Seekers (2020);

Baptiste (2021);

Foresight (2021).

Oltre che ai ruoli nelle serie TV appena citate, Emma deve il suo successo anche alla partecipazione ad alcuni film, tra cui Il Concorso (2020) e Secret Love (2021).

Emma D’Arcy in House of the Dragon: il personaggio di Rhaenyra Targaryen

Ma il ruolo che ha consacrato Emma D’Arcy inserendo il suo nome tra quelli degli attori che, al momento, destano maggior interessa da parte del pubblico è quello di Rhaenyra Targaryen che, come già anticipato, è una delle protagoniste di punta del prequel de Il trono di Spade.

Nella prima stagione di House of the Dragon, Emma D’Arcy prenderà il posto di Milly Alcock, che ha avuto invece il compito di interpretare la principessa Rhaenyra in giovane età.

Nel sesto episodio di House of the Dragon avremo un salto temporale abbastanza importante: oltre a Milly Alcock, anche l’attrice Emily Carey, interprete di Alicent Hightower, lascerà il cast in favore di una versione più adulta del suo personaggio. Una versione interpretata dall’attrice Olivia Cooke.

Leggi anche: Matt Smith, l'attore che interpreta Daemon Targaryen, è tra i più pagati: quanto guadagna.