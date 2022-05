Non solo Achille Lauro con Stripper, la sua canzone per San Marino, tra gli artisti diventati famosi su suolo italiano a rappresentare un altro Paese all'Eurovision 2022 c'è anche la giovanissima Emma Muscat, che con il brano I am what I am gareggia per Malta. Conosciamo più da vicino la giovane cantante e il motivo per cui è tanto conosciuta anche in Italia.

Emma Muscat, la cantante da Amici all'Eurovision 2022 per Malta

Classe 1999, Emma Muscat nasce e cresce a Malta, precisamente nella cittadina di St. Julian's lungo la costa ad Est dell'Isola. Sin da piccola mostra una particolare propensione per la musica, passione che affina a tutto tondo poi in adolescenza con il ballo, il canto e lo studio del pianoforte. Finito il liceo si iscrive all'Università di Arte dello spettacolo e, nello stesso periodo, inizia a comporre i suoi primi brani.

Il vero successo per Emma Muscat arriva però nel 2018, con la partecipazione alla 17esima edizione di Amici, il famoso talent show di Maria De Filippi, per cui però si classifica al quarto posto. A vincere infatti è Irama, ma Emma Muscat riesce a fare presa su pubblico e critica arrivando così a firmare un importante contratto con la Warner Music Italy.

Dopo l'esperienza nella scuola di talenti di Canale 5, Emma Muscat arricchisce il proprio curriculum artistico con tanti nuovi brani e altrettante collaborazioni fino ad approdare al MESC (Malta Eurovision Song Contest).

Emma vince, acquisendo così anche il diritto di partecipare agli Eurovision di Torino come artista rappresentante proprio Paese natale. La cantante attesa nella serata di giovedì 12 maggio, si esibirà sul palco della kermesse per sesta appena prima di Achille Lauro.

I am what I am, tutto quello che sappiamo sul testo della canzone di Emma Muscat

All'Eurovision 2022 come abbiamo detto all'inizio dell'articolo, Emma Muscat si presenta con il brano I am what I am, che parla dell'importanza di accettare sé stessi anche in quelli che sono i propri limiti. Una canzone che parla di tutti ma soprattutto dell'artista stessa che, come ha spiegato in diverse interviste, da piccola ha sempre subìto il giudizio degli altri. Ecco il testo della canzone. La cantante si esibisce in inglese, lingua ufficiale di Malta:

It takes a lifetime to become the best that we can be / We have not the time or the right to judge each other / And it's one life, and there's not return or not deposit / One life, so make sure you like what's in your closet

I am what I am / I don't want praise I don't want pity / I bang my own drum / Some think it's noise I think it's pretty / And so what if I love each sparkle and each bangle / Why not try to see things from a different angle / Your life is a shame til you can shout out / I am what I am

I am what I am and what I am needs no excuses / I deal my own deck / Sometimes the ace sometimes the deuces / It's my life that I want to have a little pride in my life and it's not a place I have to hide in / Life's not worth a damn til you can shout out / I am what I am