Emma e Tedua, impazza il gossip dopo Sanremo 2024: ecco cosa è successo tra i due cantanti

Non solo musica: a Sanremo il gossip è di casa. E questa volta a finire nel mirino della cronaca rosa nostrana è Emma Marrone. Già al centro dei pettegolezzi per via di precedenti love story, la cantante in gara a Sanremo 2024 è finita al centro di nuovi rumors per una vicinanza piuttosto sospetta con Tedua: cosa è successo tra Emma e il giovane artista di Cogoleto? E cosa c'è di vero tra le mille voci che impazzano sul web?

Sommario:

1. Emma e Tedua, ecco cosa è successo 2. I video insieme: la coppia fa già sognare i fan 3. Tedua è fidanzato? 4. Quante volte ha vinto Emma Sanremo? 5. In che anno ha vinto Amici Emma? 6. In che zona di Roma vive Emma Marrone?

Emma e Tedua, ecco cosa è successo

Reduce dal Festival di Sanremo 2024, in cui si è posizionata al quattordicesimo posto ma non senza successo, per Emma Marrone la kermesse potrebbe essere stata la freccia di Cupido. La celebre cantante salentina, infatti, sembra avere un certo feeling con il rapper Tedua, nome d'arte di Mario Molinaro. Lui si è esibito per due serate sulla Costa Smeralda, la nave ormeggiata al largo di Sanremo, lei era tra i 30 Big in gara alla settantaquattresima edizione del Festival.

E proprio il giovane rapper ligure avrebbe attirato l'attenzione di Emma, che pare non sia rimasta indifferente al suo fascino. Lo ha ammesso lei stessa a Fanpage.it, svelando:

L'ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua, giuro. L'ho incontrato e ho fatto pensieri impuri. Ho detto: "Mamma mia che bono". Quindi mi sono domandata quanti anni avesse. È piccolo. Sono troppo grande io forse, però mi sono innamorata, lo ammetto.

Insomma, se è davvero "questione di feeling", i due potrebbero essere sulla buona strada. Almeno così verrebbe da pensare osservando le foto e i video che li immortalano insieme...

I video insieme: la coppia fa già sognare i fan

Non solo complimenti: al termine della finale del Festival, Emma e Tedua sono stati avvistati insieme in discoteca, tra l'altro molto vicini l'uno all'altra... Solo un'occasione per divertirsi insieme o un primo flirt?

Ad aumentare i sospetti in merito a una presunta love story tra i due, che i fan sperano possa sbocciare presto, è stata Deianira Marzano. Sui social, infatti, l'esperta di gossip Tedua ed Emma avrebbero trascorso un po' di tempo insieme anche in hotel. Da parte dei diretti interessati, tuttavia, nessun commento. Davvero l'età di Tedua, classe 1994, potrebbe essere un ostacolo per Emma che di anni ne ha 10 in più? C'è già chi spera nel lieto fine...

Tedua è fidanzato?

Emma non ha nascosto la sua attrazione per il rapper, che a sua volta ha menzionato la collega in una storia Instagram, nella quale Tedua ha fotografato la tv proprio durante l'esibizione della cantante pugliese.

Ma Tedua è fidanzato? In passato aveva fatto parlare di sé per la relazione con la giovane attrice Cecilia Molinari, nel 2023 le indiscrezioni lo vedevano vicino all’influencer Alessia Lanza e in occasione del party organizzato per il lancio del suo nuovo album, “La Divina Commedia”, è stato avvistato insieme a un'altra influencer, Carlotta Carboni.

C'era già chi parlava di amore tra i due, ma gli ultimi rumors lo vedrebbero più vicino a Emma Marrone. È davvero così? I fan sperano che i propri beniamini intervengano presto per fare chiarezza, smentendo o confermando le voci circolate su web e social all'indomani di Sanremo 2024. Intanto il gossip impazza.

Quante volte ha vinto Emma Sanremo?

Salita per la prima volta sul palco dell'Ariston nel 2011, all'indomani della sua vittoria ad Amici, Emma si è classificata al secondo posto in un duetto al fianco dei Modà, con il brano "Arriverà", scritta proprio dal frontman della band, Kekko Silvestre. Al primo posto quell'anno è arrivato Roberto Vecchioni, con il successo "Chiamami ancora amore".

Ha vinto Sanremo un anno dopo, nel 2012, presentandosi con un brano scritto proprio da Silvestre: "Non è l'inferno". Valletta nel 2015, Emma è tornata in gara all'Ariston nel 2022, con il brano "Ogni volta è così", con cui arriva sesta. A Sanremo 2024 si ferma al 14esimo posto con una canzone che però piace molto al pubblico: "Apnea".

In che anno ha vinto Amici Emma?

Emma Marrone è stata concorrente del celebre talent show di Canale 5, "Amici", capitanato da decenni (e con successo) da Maria De Filippi.

Correva l'anno 2010 quando una giovane Emma, all'epoca appena 25 anni, si aggiudicò la vittoria del talent (e un premio da 200mila euro).

In che zona di Roma vive Emma Marrone?

La cantante italiana Emma Marrone ha abitato a Vermicino, un quartiere situato a circa 16 km da Roma.

Nel 2023 però la cantante, che resta legatissima alla sua Puglia, si è trasferita a Milano. Il design del suo appartamento è ricercato e i toni sono neutri, presentando ampi spazi destinati al relax.