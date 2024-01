Enea, significato nascosto e spiegazione del film di Pietro Castellitto

Esplosività e distruzione sono le parole che meglio descrivono il nuovo film di Pietro Castellitto che, in pochi giorni, ha attirato l'attenzione della critica.

Dopo la partecipazione al Festival di Venezia 2023, Enea giunge nelle sale italiane: ecco qual è il significato nascosto del film.

Enea, il nuovo film nelle sale di Pietro Castellitto

Pietro Castellitto torna in sala dopo il suo esordio alla regia con I Predatori, film che gli ha garantito la vittoria del David di Donatello nel 2021.

Questa volta il giovane regista è pronto a conquistare il pubblico con Enea, film giunto nelle sale dopo la sua partecipazione in gara al Festival di Venezia 2023, attirando l'attenzione dei critici cinematografici.

La curiosità è alle stelle e molte sono le domande riguardo il finale del film: scopriamo insieme tutte le curiosità.

Il significato del film Enea: il gangster movie del cinema italiano

Nei panni di sceneggiatore, regista e attore, Pietro Castellitto regala un film in grado di soddisfare gli appassionati dell'eccentricità e del genere gangster, poco calcato nel cinema italiano, realizzando un'opera originale e accattivante.

Enea è un giovane appartenente alla classe borghese, cresciuto in una famiglia composta da padre psicologo, interpretato da Sergio Castellitto e madre intervistatrice televisiva, il cui ruolo è ricoperto da Chiara Noschese, a cui si aggiunge il fratello Brenno, interpretato dallo stesso fratello del regista, Cesare Castellitto.

Per sfuggire alla quotidianità borghese, Enea entra nel circolo vizioso dello spaccio di cocaina assieme al suo fratello in affari Valentino, il cui ruolo è rivestito da Giorgio Quarzo Guarascio, ficcandosi in un guaio troppo grande da poter gestire.

A questo si aggiunge l'infatuazione con la giovane Eva, donna di cui Enea si innamora perdutamente, divenendo l'oggetto del suo desiderio e riuscendo a sposarla nel finale: tante però sono le avventure che precedono l'epilogo, che ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso.

La spiegazione del finale di Enea e le verità nascoste

Lo spettatore resta col fiato sospeso dinanzi alle immagini portate in scena da Pietro Castellitto, in cui l'eccentricità è espressa alla massima potenza, accompagnata dalle note di Spiagge e Maledetta primavera.

Il regista inventa un film ricco di amore, soprattutto nei confronti di Eva, interpretata da Benedetta Porcaroli, ma in cui i baci non esistono: sta allo spettatore immaginarli e tornare con i piedi per terra, soprattutto dopo aver viaggiato assieme a Valentino sull'elicottero che lo porterà alla tragica morte.

I due giovani protagonisti del film appartengono a una generazione abbandonata e disillusa, appartenenti a una famiglia "clan" da cui è difficile sfuggire: saranno loro poi a godere della felicità a discapito dei figli che, nonostante tutto, hanno realizzato i loro sogni.

L'unica cosa a restare in vita sarà l'amore, ma a che costo? Questo e molto altro si nasconde nella pellicola diretta da Pietro Castellitto.

