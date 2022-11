Enrico Bartolini si conferma lo chef italiano con più stelle al mondo. Più ristoranti sono stati premiati nell'edizione 2023 della Guida Michelin tenutasi in Franciacorta. Scopriamo chi è quindi Bartolini, dai suoi inizi agli importanti riconoscimenti per la sua cucina.

Chi è Enrico Bartolini: dagli inizi ai ristoranti stellati in giro per l'Italia

Enrico Bartolini è nato in Toscana nel 1979 in una frazione del comune di Larciano in provincia di Pistoia. La sua voglia di istruirsi sempre di più nel mondo della cucina ed affinare le tecniche lo hanno portato a Londra dove ha avuto come maestro Mark Page, a Parigi Paolo Petrini e in Italia è stato guidato invece da Massimiliano Alajmo. Ambizioso da sempre ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 29 anni quando era al ristorante Le Robinie, nel Pavese. La seconda stella è arrivata 4 anni dopo, quando Bartolini aveva 33 anni, grazie alla sua cucina presso i ristoranti “Devero Ristorante” e del “Dodici24 Quick Restaurant” sempre in Lombardia ma stavolta in Brianza. Una curiosità dello chef pluripremiato è che solo un ristorante porta il suo nome e parliamo del "Ristorante Enrico Bartolini" aperto nel 2016 che si trova nel Mudec di Milano. Sempre in Lombardia, lo chef Bartolini possiede il “Casual Ristorante” a Bergamo. Legato alla sua terra da sempre, Enrico Bartolini gestisce anche il resort "L'Andana" a Castiglione della Pescaia. Tra gli altri ristoranti stellati di Bartolini figura anche il "Ristorante Glam" a Venezia.

Il palmares di chef Bartolini: tra nuovi premi e conferme

Quasi tutti i locali di Bartolini sono stati premiati con le stelle Michelin e in alcuni casi anche più di una. Ecco quindi il palmares dello chef:

"Ristorante Enrico Bartolini" tre stelle Michelin ;

; "Ristorante Glam" due stelle Michelin ;

; “Casual Ristorante” una stella Michelin ;

; "Il Poggio Rosso" una stella Michelin e una stella verde per il suo impegno nel campo della sostenibilità;

per il suo impegno nel campo della sostenibilità; "Trattoria Enrico Bartolini" una stella Michelin.

Tra le novità dell'edizione 2023 della Guida Michelin, Bartolini ha ricevuto nuovi premi:

"Locanda del Sant'Uffizio" che conquista la seconda stella ;

; "Ristorante Anima" un Macaron ;

; "Il Fuoco Sacro del Petra Segreta" un macaron.

Il record di Bartolini e il commento sulle nuove stelle Michelin

Enrico Bartolini è un primatista nazionale e mondiale ed attualmente ha 12 stelle Michelin su 8 ristoranti. Meglio di lui ha fatto solo lo chef Alain Ducasse. Bartolini adesso è a pari merito con Pierre Gagnaire e Martín Berasategui. Enrico Bartolini ha commentato così l'assegnazione dei nuovi premi in Franciacorta:

"Sono molto emozionato perché nuove stelle donano sempre una gioia immensa e una gratificazione importantissima che è di grande stimolo per tutta la squadra e quindi ringrazio Michelin e tutti i cuochi e i collaboratori che hanno lavorato con passione, entusiasmo e dedizione per arrivare a questo risultato".

