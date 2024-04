Chi è Enrico Papi, tutto sul conduttore: trasmissioni, moglie, figli e dove abita

Enrico Papi è un conduttore entrato nel cuore di tutti grazie allo storico programma Sarabanda, in cui i concorrenti si sfidavano ad indovinare i titoli delle canzoni ascoltando poche note. E da lì di strada ne ha fatta: Papi, infatti, ha condotto diversi programmi sia per Mediaset che per altre emittenti televisive.

Scopriamo di più su di lui, dai programmi TV che ha presentato alla vita privata, la famiglia e i social.

Chi è Enrico Papi: vita e carriera del conduttore tv

Enrico Papi nasce a Roma il 3 giugno 1965 in una famiglia borghese. Il padre era infatti un commerciante d'auto mentre la madre era possidente terriera. Papi ha anche una sorella minore di nome Loretta. Egli si diploma al Liceo Classico Sant’Apollinare di Roma, intraprendendo in seguito gli studi di Giurisprudenza. Esordisce nel mondo dello spettacolo come cabarettista, con i suoi spettacoli che aprono i concerti di importanti artisti tra cui Fiorella Mannoia e Ivan Graziani.

Che programmi ha condotto Enrico Papi

In tale contesto viene notato da Giancarlo Magalli, grazie al quale comincia la sua carriera in RAI nel 1988 occupandosi in primis di candid camera. Inizia poi dal '90 a lavorare ad Unomattina, conducendone la versione estiva nel '92-'93. La sua carriera decolla poi nel '95 alla conduzione di Chiacchiere su Rai 1.

Il passaggio a Mediaset

Nel '96 approda in Mediaset con Papi quotidiani, occupandosi nel biennio seguente di vari programmi di gossip. Conduce a partire dal '97 il celebre Sarabanda, del quale sarà anche autore dalla quarta edizione. Nel 2001 affianca Simona Ventura alla conduzione di Matricole, occupandosi l'anno successivo di Matricole e Meteore. Dopo un momento di pausa nel 2006 torna in televisione insieme a Federica Panicucci alla conduzione del reality La pupa e il secchione.

Con Raffaella Fico e Katia Follesa si occupa anche del programma di Italia 1 Trasformat. Nel 2017 fa il suo ritorno a Sarabanda. In quello stesso anno inoltre abbandona momentaneamente Mediaset per passare su Sky e TV8, occupandosi del gioco televisivo Guess My Age.

Che fine ha fatto Enrico Papi?

Nel 2021 Papi fa il suo ritorno a Mediaset conducendo Scherzi a Parte, occupandosi poi nel 2022 del programma Big Show. Papi ha preso inoltre parte all'edizione 2023 de L'isola dei famosi, ricoprendo il ruolo di opinionista.

Chi è la moglie di Enrico Papi

Dopo varie voci che lo vedevano nel '96 vicino alla showgirl Valeria Marini, nel '98 Papi si è poi sposato con Raffaella Schifino, dalla quale ha poi avuto una figlia, Rebecca, nel 2000, ed un figlio, Jacopo, nel 2008.

I problemi con la legge e le fake news

Nel 2022 Papi viene indagato dalla Procura di Milano per appropriazione indebita, anche se il processo cade poi in prescrizione nel marzo 2007. Nel 2013 viene inoltre condannato per l'evasione fiscale di 99 mila euro di tasse risalenti al 2006. Papi è stato inoltre vittima in passato di fake news riguardo la sua salute, da chi lo sostenesse malato a chi addirittura morto.

Enrico Papi oggi, ecco cosa fa il conduttore

Enrico Papi oggi, oltre a condurre, è molto attivo sui social, in particolare su Instagram dove conta quasi 150mila follower. Oltre a condividere con i fan notizie sul suo lavoro Papi carica anche foto della sua vita privata, in particolare del suo cane Tanker un bulldog francese.

Nell'estate 2023 il conduttore ha rilasciato un'intervista su temi intimi e personali, spiegando come, in 25 anni di matrimonio, lui e la moglie abbiano vissuto dei momenti di incertezza che la coppia è sempre riuscita a superare. Papi descrive la loro unione come priva di ipocrisia, reputa il rispetto fondamentale ma al contempo trova il tradimento sopravvalutato e che la fedeltà, per come si intende solitamente, non esiste. Sempre in tale intervista il conduttore si è dichiarato fluido, attratto dalla bellezza, curioso per natura e contrario alle etichette.