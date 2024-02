Chi è Enrico Tijani: vita privata e curiosità sull'attore di Mare Fuori

Enrico Tijani è diventato popolare quando è entrato a far parte del cast della serie tv Mare Fuori. E' lui che, a partire dalla terza stagione, veste i panni di uno dei ragazzi dell'Ipm, Dobermann. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Enrico Tijani: chi è Dobermann della serie tv Mare Fuori

Classe 2002, Enrico Tijani è nato il 20 agosto in Ghana, Africa Occidentale, sotto il segno zodiacale del Leone. Cresciuto a Napoli, ha studiato prima al Liceo Modigliani e poi presso la scuola di recitazione del Teatro Vesuvio. Ha debuttato come attore nel 2023, nella serie tv Mare Fuori, portando avanti anche la carriera da modello.

Enrico è stato scelto dal regista Ivan Silvestrini per interpretare il personaggio di Dobermann, un ragazzo clandestino, arrivato in Italia con il barcone e finito a delinquere per sfamarsi. La fortunata serie tv di Rai2 gli ha portato molta fortuna, rappresentando anche un valido trampolino di lancio che adesso dovrà essere abile a gestire.

Nel 2024, Tijani è stato confermato anche per la quarta stagione di Mare Fuori. Considerando che la storia del suo personaggio non ha ancora avuto qualche risvolto interessante, potrebbe anche partecipare al quinto capitolo. Al momento, non ci sono notizie ufficiali, ma lui si sta godendo la tournée del musical basato sulla serie tv con la regia di Alessandro Siani. Intervistato da Tag24, Enrico ha parlato così del successo arrivato improvvisamente:

Credo che nessuno si aspettasse un successo simile. Avevamo un’idea, ma non pensavamo di arrivare a questo livello. Sono molto contento e soddisfatto, mi sembra di vivere in una dimensione tutta mia. Siamo tornati sul set e sto continuando ad imparare tanto anche dai ragazzi straordinari con cui lavoro costantemente. Sono molto grato e felice. (...) L’affetto da parte del pubblico è una cosa indescrivibile, ma io sono un ragazzo normalissimo e sono rimasto tale. È nel mio Dna. La cosa bella è che per strada c’è tanto affetto. Non posso che ringraziare tutti i fan che ci seguono per l’amore che ci dimostrano giorno dopo giorno. Devo ammettere che fa sempre un certo effetto.

La vita privata di Enrico Tijani: chi è la fidanzata?

Enrico Tijani è molto alto, circa un metro e novanta centimetri, e ha la doppia cittadinanza, italiana e africana. Per quanto riguarda la sua vita privata, non abbiamo informazioni. Sul suo profilo Instagram non compaiono foto ambigue, per cui non siamo in grado di dire se sia fidanzato o single.

Intervistato dal settimanale Chi, l'attore non ha parlato della sua vita privata, ma ha svelato un dettaglio interessante. Pur essendo nato in Africa, si sente italiano a tutti gli effetti. Il Ghana resta la sua terra, dove attualmente vivono i suoi fratelli, ma Napoli è casa. Ha dichiarato:

Partirei col dire che mi sento napoletano al cento percento, ma che amo la mia terra. Oggi la mia vita è in Italia, ma il mio cuore è in Ghana dove vivono i miei fratelli. Parlo due lingue, anzi tre: italiano, napoletano, perché è una lingua a sé, e inglese-niger… Nella mia vita è entrata prima la moda e poi la televisione. Mare Fuori mi ha salvato.