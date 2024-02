Chi è Enzo Chiummariello, il talent scout dei rapper napoletani

Gli amanti del rapper made in Napoli conoscono molto bene Enzo Chiummariello. Talent scout e manager di Geolier, molti dei nuovi talenti della scena rap napoletana sono stati scoperti da lui. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Enzo Chiummarello viene considerato a tutti gli effetti il talent scout dei rapper partenopei, forse il miglior scopritore di artisti 100% made in Napoli degli ultimi anni. Manager e organizzatore di eventi da tanti anni, è amico di Luché dai tempi della scuola.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica proprio come manager dei Cosang, gruppo rap napoletano che si è sciolto nel 2012 ma che ancora oggi domina le classifiche di Spotify. Dopo la disgregazione della band, Chiummarello ha proseguito la sua carriera seguendo Luchè e fondando insieme a lui la società Black Friday Music (BFM).

Pian piano, Enzo è diventato il punto di riferimento della scena rap napoletana. Rocco Hunt e Clementino, giusto per fare qualche nome, sono passati sotto alla sua lente d'ingrandimento. Negli ultimi anni, è stato lui a scoprire e lanciare artisti come: Geolier, Vale Lambo, Lele Blade, il producer Young Snapp, CoCo e MV Killah.

Enzo Chiummarello ha segnato un altro punto a favore della sua carriera nel 2024, quando è riuscito a portare Geolier al Festival di Sanremo. Il rapper partenopeo si è classificato al secondo posto, subito dopo Angelina Mango. Un successo clamoroso, soprattutto se si considera che il talent scout ha riportato all'Ariston una canzone in dialetto napoletano. L'ultimo artista riuscito nell'impresa è stato Nino D'Angelo.

Geolier è stato anche criticato, ma sia lui che il suo manager si sono detti più che soddisfatti dell'avventura sanremese. Chiummarello, raggiunto da Fanpage, ha dichiarato:

Emanuele più che da eroe torna a casa da persona amata, perché qui a Napoli e nel rione la gente ama Emanuele e non Geolier. (...) Ci siamo fatti conoscere da un pubblico che non lo conosceva, dalla televisione ed anche da una stampa più vasta, quindi per noi non può che essere un bilancio positivo. (...) I fischi sono espressione del pubblico e ci possono stare, il pubblico può applaudire o anche non esprimere preferenza. Quello che fa male sono le parole usate in conferenza stampa, è un linguaggio che non si addice quando si parla di un artista. Ma io penso che le offese e le critiche sono figlie del successo, quindi noi rispondiamo con un sorriso e siamo pronti a proseguire il nostro lavoro. Il pezzo è forte, per noi è tutto positivo.