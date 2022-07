Sono iniziati i lavori per la serie TV su "Eragon", il primo romanzo del Ciclo dell'Eredità dello scrittore fantasy Christopher Paolini, che sarà disponibile su Disney Plus. Scopriamo di più sulla trama e la data d'uscita.

Alzi la mano chi non è mai stato attratto dalla copertina di Eragon! Scaglie di drago blu e titolo dorato in sovrimpressione. La generazione dei Millenials di tutto il mondo rimase affascinata dal romanzo della giovanissima promessa del fantasy, Christopher Paolini, chiaramente di origini italiane. Infatti, l’autore del Ciclo dell’eredità aveva solo 15 anni quando uscì il primo libro della saga che avrebbe fatto sognare tantissimi adolescenti. Oggi quella storia sta per diventare una serie TV su Disney Plus.

Anticipazioni sull'action live su "Eragon" e quando esce

Erano anni che i fan chiedevano alla Disney una serie. Lo scorso anno avevano creato una wave sui social, facendo diventare virale l'ashtag #eragonremake. Anche per provare a trovare consolazione all’insoddisfazione dell’adattamento cinematografico del 2006. Nonostante il film abbia incassato più di 200 milioni di dollari a fronte dei 100 spesi, gli umori del pubblico avevano spinto la produzione ad annullare tutti i sequel. Già, perché erano in programma almeno altri 3 film. Dopo Eragon il Ciclo dell’Eredità è seguito da Eldest, Brisingr e Inheritance.

Ma quando esce in Italia? Ancora nessuna indiscrezione sulla possibile data di uscita in streaming, non resta che attendere.

La Disney va sul sicuro e per "Eragon" ingaggia la produzione di "Percy Jackson"

Si vocifera che probabilmente a dirigere i lavori cinematografici verrà chiamato un maestro delle saghe eroiche per teenager: Chris Columbus e Thor Freudenthal, i registi di "Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo". Ma per ora sono solo voci di corridoio. Invece, è confermato che il produttore esecutivo sarà Bert Salke.

Il cast di Eragon

Per quanto riguarda il cast, la Disney finora è stata bravissima a non far trapelare nulla. Per ora possiamo solo far lavorare la fantasia circa le sembianze di Eragon Bromsson, detto ‘Ammazzaspettri’.

Somiglianze e differenze tra romanzo e serie TV su Eragon

Per non deludere di nuovo i fan della saga, Christopher Paolini, autore di Eragon, è stato ingaggiato come co-sceneggiatore. La partecipazione dell’autore del romanzo alla scrittura del copione cinematografico fa presupporre che non ci saranno grosse variazioni di trama. Anche perché il pubblico da casa, soprattutto quello che il libro l'ha letto, non reagisce bene ad alcune scelte narrative. Magari possono anche funzionare a livello cinematografico, ma rovinano le aspettative dei più affezionati. Chissà se le avventure di Eragon e Saphira corrisponderanno in modo perfetto a quelle del best seller che ha fatto sognare milioni di adolescenti oppure se l’ormai adulto Christopher Paolini non ci stupirà con qualche fuori trama. Non possiamo fare altro che avere pazienza e aspettare!

La Disney va sul sicuro e per "Eragon" ingaggia la produzione di "Percy Jackson"

Si vocifera che probabilmente a dirigere i lavori cinematografici verrà chiamato un maestro delle saghe eroiche per teenager: Chris Columbus e Thor Freudenthal, i registi di "Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo". Ma per ora sono solo voci di corridoio. Invece, è confermato che il produttore esecutivo sarà Bert Salke.

Il cast di Eragon

Per quanto riguarda il cast, la Disney finora è stata bravissima a non far trapelare nulla. Per ora possiamo solo far lavorare la fantasia circa le sembianze di Eragon Bromsson, detto ‘Ammazzaspettri’.

Somiglianze e differenze tra romanzo e serie TV su Eragon

Per non deludere di nuovo i fan della saga, Christopher Paolini, autore di Eragon, è stato ingaggiato come co-sceneggiatore. La partecipazione dell’autore del romanzo alla scrittura del copione cinematografico fa presupporre che non ci saranno grosse variazioni di trama. Anche perché il pubblico da casa, soprattutto quello che il libro l'ha letto, non reagisce bene ad alcune scelte narrative. Magari possono anche funzionare a livello cinematografico, ma rovinano le aspettative dei più affezionati. Chissà se le avventure di Eragon e Saphira corrisponderanno in modo perfetto a quelle del best seller che ha fatto sognare milioni di adolescenti oppure se l’ormai adulto Christopher Paolini non ci stupirà con qualche fuori trama. Non possiamo fare altro che avere pazienza e aspettare!