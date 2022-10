Eric Clapton arriva in Italia con la seconda data del suo tour per un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della chitarra. Finalmente l’artista inglese riuscirà ad incontrare i suoi fan italiani.

Attualmente, infatti, sta recuperando le date che, in prima battuta a causa della pandemia, ed in seguito per la positività al Covid-19 dell’artista, erano state cancellate e posticipate. Ecco allora cosa sapere prima del concerto di questa sera.

Eric Clapton a Bologna, le date del tour italiano

Il tour italiano è iniziato il 9 ottobre e vede la sua conclusione il 12 Ottobre. Come abbiamo ricordato poco fa, il chitarrista sta recuperando gli eventi precedentemente cancellati. Se avete acquistato un biglietto per una data compresa tra giugno 2020-21 maggio 2021, ecco come sono stati suddivisi i recuperi nelle date odierne:

9 ottobre, Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena h 21.00, ingresso riservato a coloro che avevano acquistato i biglietti per il 20 maggio 2022, 28 maggio 2021 e 8 giugno 2020

10 ottobre, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena h 21.00, ingresso riservato a coloro che hanno acquistato i biglietti per il 21 maggio 2022

12 ottobre, Assago (MI) Mediolanum Forum h 21,00, ingresso riservato a coloro che hanno acquistato i biglietti per il 18 maggio 2022, 26 maggio 2021 e 6 giugno 2020. Se invece non siete tra coloro che hanno già in possesso un biglietto, potete sempre acquistare gli ultimi biglietti disponibili su ticketone.

Come raggiungere L’Unipol Arena

Ci sono svariate possibilità per arrivare all’Unipol Arena, ricordiamo che si trova a pochi km dall’uscita autostradale di Casalecchio di Reno, raggiungibile sia in macchina che con i mezzi pubblici.

Arrivare in auto

Se siete degli amanti dell’indipendenza e non volete essere legati agli orari dei mezzi pubblici, sarete felici di scoprire che arrivare in macchina al concerto è davvero molto semplice. Vi basterà percorrere la A1, A13 o A14 e dopo essere usciti al casello di Casalecchio di Reno, prendere l’uscita 1 Bis (se arrivate dalla tangenziale l’uscita è la numero 1). Non temete per il parcheggio sono disponibili circa 3000 posti auto.

Arrivare con i mezzi pubblici

Se non avete o non volete spostare la macchina potete sempre optare per l’autobus o il treno. In autobus Da Bologna – linee autobus extraurbane numero 83, 94, 671. Da Casalecchio di Reno – linea 85 In treno La linea Ferroviaria Suburbana Bologna – Vignola collega la stazione centrale all’Unipol Arena: ricordarsi di scendere alla fermata Palasport.

Scaletta completa del concerto

Eric Clapton torna in Italia dopo molti anni accompagnato da una band straordinaria formata da: Nathan East (basso), Sonny Emory (batteria), Doyle Bramhall (chitarre), Chris Stainton (tastiere), Paul Carrack (organo, tastiere, voce), Katie Kissoon e Sharon White (voce).

Ad aprire il concerto sarà l’americano Robben Ford, chitarrista blues, jazz e rock (il suo show avrà inizio alle h 20,00). Ecco la scaletta del concerto: