Dopo le due date bolognesi del 9 e 10 ottobre, la leggenda del blues e rock arriva a Milano per l’ultima data live del tour italiano. Si esibirà questa sera, 12 ottobre alle 21.00 presso il Mediolanum Forum ad Assago.

Ci saranno ancora dei biglietti disponibili? Scopriamolo insieme le info sul concerto e la scaletta delle canzoni che canterà.

Eric Clapton al Forum di Assago, fine dell'attesa per migliaia di fan

Il bluesman britannico è arrivato all’ultima tappa del tour italiano, Milano. Sarà per l’attesa di ben due anni a causa del Covid-19, sarà per la bravura indiscussa di Eric, sta di fatto che i pochi biglietti disponibili su ticket-one sono esauriti. Ebbene sì, il concerto è sold-out!

Si prospetta un’incredibile nottata di blues rock. Eric Clapton, ormai 77enne, è rimasto nei cuori del suo pubblico ed è pronto per far vibrare con le corde della sua chitarra gli animi di tutta la platea. Come abbiamo ricordato poco fa, il concerto si terrà al Mediolanum Forum ad Assago. Vediamo come arrivarci senza intoppi.

Come raggiungere il Forum di Assago

Il Mediolanum forum si trova a soli 3 km da Milano. É possibile raggiungere il concerto sia in macchina che con i mezzi, vediamo quali sono i percorsi più veloci.

In metropolitana è davvero molto semplice: la linea 2 (verde) conduce direttamente al Forum con la fermata Forum M2 Assago – Milanofiori Forum che si trova a sole 7 fermate da Cadorna Fs.

In auto, invece, il Mediolanum Forum è facilmente raggiungibile tramite l’uscita Assago-Milanofiori situata all’incrocio tra il tratto iniziale dell’A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano. Parcheggiare non sarà complicato. Sono infatti presenti 2.000 posti auto a cui si aggiungono i parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto disponibili.

La scaletta completa del concerto

Ecco le canzoni che canterà il bluesman:

Tearing Us Apart Key to the Highway (Charles Segar cover)

I’m Your Hoochie Coochie Man (Willie Dixon cover)

River of Tears I Shot the Sheriff (The Wailers cover)

Honey Bee (Muddy Waters cover)

After Midnight (J.J. Cale cover)

Nobody Knows You When You’re Down and Out (Jimmy Cox cover)

Layla (Derek and the Dominos song)

Tears in Heaven Badge (Cream song)

Wonderful Tonight Cross Road Blues (Robert Johnson cover)

The Sky Is Crying (Elmore James cover)

Cocaine (J.J. Cale cover)

High Time We Went (Joe Cocker cover)

