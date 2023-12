Chi è Ernesto Russo, l'ex cavaliere torna a Uomini e Donne Senior e la sua vita è cambiata

Dopo otto anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne Senior, Ernesto Russo vuole rimettersi in gioco e torna nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Ida Platano.

A colpire gli spettatori è il clamoroso cambio look di Ernesto Russo, che è quasi irriconoscibile. Il cavaliere di Uomini e Donne ha spiegato che la sua vita è cambiata radicalmente dall'ultima volta che è stato negli studi del più famoso dating show italiano.

Scopriamo insieme chi è Ernesto Russo.

Chi è Ernesto Russo: tutto sulla sua carriera e sulla prima volta a Uomini e Donne Senior

Ernesto Russo, di mestiere imprenditore nella ristorazione e cuoco, partecipa per la prima volta a Uomini e Donne Senior nel 2015, dopo la fine del suo matrimonio. All'epoca, Ernesto aveva 38 anni, due figli e un ristorante di successo a Sabaudia, Da Ernesto Fonti di Lucullo.

Ernesto Russo si è presentato a Uomini e Donne per dare una seconda possibilità all'amore e corteggia prima la dama Giuliana Brasiello. Tra i due, tuttavia, non scatta la scintilla e Ernesto comincia a conoscere un'altra dama, Laura Laureti con cui instaura un legame molto forte che, però, non si traduce in una relazione perché Laura, che non era pronta, si tira indietro. Infine, Ernesto si avvicina a Laura Cola. Tra i due le cose vanno molto bene all'interno del programma e, infatti, escono insieme come coppia.

Dopo un po' di tempo, tuttavia, la relazione tra Ernesto e Laura Cola giunge al termine. In questo periodo, Ernesto si riavvicina in amicizia a Laura Laureti, conosciuta a Uomini e Donne. Il rapporto tra i due è molto intenso e, dopo un lungo periodo di amicizia, si trasforma in amore. Non si sa quanto sia durata la loro relazione, ma tra due è finita ormai da tempo.

La carriera di Ernesto nella ristorazione non si è mai fermata. Lui stesso ha dichiarato più volte che la cucina è la sua più grande passione e non se ne è mai voluto allontanare, anche se di recente ha sperimentato nel settore della recitazione, facendo la comparsa in alcune serie di rilievo come I Medici e Ultimo, con Raul Bova. Per lui, però, non è niente di serio e in un'intervista ha dichiarato:

Accetto piccoli ruoli solo se mi piacciono e se calzano su di me. Lo faccio per divertimento, non mi aspetto nulla. La mia professione resta la ristorazione.

Il cambiamento che ha lasciato il pubblico a bocca aperta e il ritorno a Uomini e Donne Senior

Come lui stesso ha dichiarato durante la puntata del 12 dicembre di Uomini e Donne Senior, la vita di Ernesto Russo è molto cambiata dall'ultima volta che si era seduto sulle famose poltrone del programma di Maria De Filippi. Ma non solo.

Infatti, anche l'aspetto di Ernesto Russo ha subito un cambiamento radicale che ha lasciato il pubblico e gli opinionisti a bocca aperta. Ernesto, conosciuto per il suo look curato, si è presentato a Uomini e Donne Senior con lunghissimi capelli ricci e una folta barba.

L'idea di cambiare look potrebbe essergli venuta durante i suoi viaggi. Ernesto, infatti, ha raccontato di aver viaggiato moltissimo negli ultimi anni, anche per portare in giro per il mondo la sua attività nella ristorazione. Ha vissuto per un periodo a Mosca e poi si è spostato per tre anni a Londra, prima di trasferirsi a Miami e, infine, in Jamaica. Durante questo periodo, Ernesto si è avvicinato alla meditazione.

Oggi, è tornato a Sabaudia ed è impegnato nel progetto di un nuovo ristorante, che aprirà insieme a suo figlio Yuri.

Ernesto ha deciso di tornare a Uomini e Donne perché vuole dare un'altra possibilità all'amore e mettersi in gioco un'altra volta corteggiando la dama Ida Platano, che aveva incontrato la prima volta nel 2017, durante una puntata a cui aveva partecipato come ospite.