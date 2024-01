Eros Ramazzotti: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fidanzata Dalila Gelsomino

Il noto cantante italiano Eros Ramazzotti ha avuto numerose storie d'amore nel corso della sua vita, alcune delle quali spesso al centro dell'attenzione del gossip. Attualmente Eros ha avviato una relazione con una giovane donna di origini milanesi: Dalila Gelsomino.

Nonostante la differenza d'età di ben 25 anni, la coppia sembra sfidare i pregiudizi e vivere in serenità la propria storia d'amore, tanto da condividerne i dettagli anche sui social.

Ma chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti? Scopriamo alcune curiosità sulla vita di Dalila Gelsomino.

Dalila Gelsomino, chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti

Nata a Milano nel 1989, Dalila Gelsomino ha frequentato il prestigioso liceo classico Beccaria nella sua città natale. Tra le curiosità riportate dal magazine Chi, ha avuto l'occasione di condividere il banco con l'attrice Matilde Gioli.

Dal 2016 Dalila Gelsomino vive in Messico, dove lei e Eros si sarebbero incontrati per la prima volta. La scelta di trasferirsi in Sud America è arrivata dopo aver collezionato diverse esperienze, tra cui:

• laurea all'Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo

• borsa di studio negli Stati Uniti, in particolare alla New York University Al Albany

La relazione tra Dalila ed Eros

Ma cosa sappiamo sulla coppia composta da Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino? I due si sarebbero conosciuti quando Eros si è recato in Messico, a Cancun, proprio in occasione del suo 59esimo compleanno.

A quanto pare il Messico è diventato un elemento centrale nella loro storia d'amore. Nel 2016, infatti, Dalila Gelsomino ha deciso di trasferirsi in Messico per intraprendere una carriera nel settore immobiliare e dell'ospitalità.

Da quel momento tra Dalila ed Eros è iniziata una storia d'amore che ancora oggi prosegue. I due, infatti, hanno recentemente condiviso sui propri social alcuni momenti trascorsi insieme durante il periodo delle feste da poco trascorso.

Di conseguenza, sembra proprio che Eros Ramazzotti abbia trovato la felicità accanto a Dalila Gelsomino, la sua giovane e affascinante fidanzata. Nonostante la differenza anagrafica e la distanza geografica, infatti, la loro relazione sembra essere solida e promettente.

Tutte le relazioni di Eros Ramazzotti prima di incontrare Dalila Gelsomino

Prima di incontrare Dalila Gelsomino, Eros ha avuto diverse relazioni d'amore. Ecco quali sono state le più importanti e molto apprezzate anche dal pubblico:

1. Michelle Hunziker: dopo essersi conosciuti e fidanzati nel 1995, solo un anno dopo hanno avuto una figlia, Aurora Ramazzotti Nel 1998 i due hanno celebrato il loro amore con il matrimonio. Proprio a Michelle Eros Ramazzotti ha dedicato "Più bella cosa", una delle canzoni di maggiore successo. Tuttavia, dopo un periodo di crisi, i due si sono lasciati nel 2002, mentre nel 2009 hanno divorziato. Il loro rapporto, però, è rimasto saldo per tutelare la figlia Aurora, diventando un'amicizia solidale e pura. 2. Marica Pellegrinelli: Eros si fidanza con Marica nel 2009, dopo il divorzio con Michelle Hunziker

La storia d'amore nata tra i due diventa talmente forte da unirli in matrimonio nel 2014. Eros e Marica hanno avuto anche 2 figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

A causa dell'assenza di Eros per i diversi tour musicali in giro per l'Italia, Marica Pellegrinelli era spesso sola. Questo evento ha portato la modella a intraprendere la via della separazione, considerando però ancora oggi Ramazzotti come una figura di riferimento.