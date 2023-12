Non solo pandoro: tutti gli errori commessi dai Ferragnez pubblicati sui profili social

Non solo pandoro: diversi sono gli scandali che negli anni hanno visto protagonista la famiglia più famosa dei social.

La condivisione sui social da parte di Chiara Ferragni e Fedez non sempre porta a risvolti positivi: ecco tutti gli errori commessi dai Ferragnez.

Gli errori commessi dai Ferragnez: lo scandalo del pandoro

La tanto famosa collaborazione di Chiara Ferragni con Balocco è il caso mediatico del momento, che vede la nota influencer coinvolta in una mancata azione benefica.

Al pandoro si aggiunge però anche la passata relazione legata alla vendita delle uova di pasqua che, secondo i giornalisti, avrebbe seguito la stessa prassi dello scandalo natalizio, vedendo Chiara Ferragni maggiormente nei guai a causa dei milioni di soldi incassati.

Questo però non è l'unico errore commesso dall'influencer negli anni: più volte, sui social, si sono infatti scatenate diverse polemiche riguardo ad alcune sue scelte, molte volte compiute al fianco del marito.

Dalla festa al supermercato alla lotteria del cocktail party: gli errori dei Ferragnez

Se alcune polemiche sono state mosse durante i loro viaggi, come la famosa cotoletta di Chiara Ferragni ordinata a Dubai, altri errori sono stati commessi in Italia e hanno visto coinvolto anche suo marito Fedez.

Noto anni fa l'episodio registrato durante il compleanno del rapper avente luogo in un Carrefour e, ancora una volta, i social sono stati testimonianza di questo errore.

In un supermercato blindato, Fedez ha decido di festeggiare il suo compleanno con un gruppo di amici, girando per le corsie e giocando con il cibo in esposizione, facendo infuriare i followers per quello che è stato considerato "spreco alimentare".

Non è mancata una loro risposta, decidendo di donare il cibo coinvolto in beneficenza; ancora un altro evento aveva invece visto protagonista Chiara Ferragni a Roma con un concorso in cui invogliava a spendere 150 euro nell'acquisto di suoi prodotti per un'esclusiva possibilità di accesso a un cocktail party in sua compagnia.

Non è finita qui: ecco quali altri errori hanno commesso i Ferragnez negli anni.

Lo scandalo di Dubai dei Ferragnez

Dubai torna ancora una volta protagonista nella lista degli errori commessi dalla famiglia più famosa sui social.

Una dichiarazione di Fedez non era rimasta inosservata e riguardava il suo mancato desiderio di tornare in viaggio negli Emirati Arabi, considerati come "Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto".

Peccato, però, che qualche mese dopo siano comparse sui social delle fotografie di famiglia proprio a Dubai, aumentando le critiche da parte dei followers che difficilmente dimenticano le parole dichiarate dai personaggi famosi.

L'ultimo scandalo legato al pandoro è però la goccia che ha fatto traboccare il vaso e indubbiamente seguiranno altri chiarimenti dai profili social di Chiara Ferragni e Fedez.

