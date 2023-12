Eschimesi, qual è il loro segreto per non sentire freddo? La parola alla scienza

Qual è il segreto degli eschimesi per non sentire freddo? Si tratta di una semplice predisposizione genetica o c'è dell'altro? Scopriamo la verità.

Quanti soffrono le rigide temperature si saranno sicuramente chiesti come fanno gli eschimesi a resistere al gelo in cui vivono. Vediamo qual è il loro segreto per non sentire freddo pur trovandosi nell'Artico.

Eschimesi: qual è il loro segreto per non sentire freddo

In Italia siamo abituati a tirare fuori piumini, sciarpe e cappelli al primo freddo, per cui è normale guardare con una certa ammirazione, e anche un pizzico di invidia, gli eschimesi. Qual è il loro segreto per non sentire il gelo dell'Artico? Più che di trucco o magia, però, si deve parlare di genetica. Ma facciamo un passo indietro.

Gli inuit - termine per indicare la popolazione indigena delle coste artiche dell'America, distribuita dalla Groenlandia sino all'Alaska - vivono in vere e proprie case di ghiaccio, gli igloo. Per noi, che viviamo in appartamenti super caldi, che ultimamente hanno iniziato a godere anche del cappotto termico, appare quasi come una scelta di vita impossibile. Eppure, gli eschimesi non sembrano soffrire il freddo e sono contenti della loro quotidianità.

Certo, sono sempre coperti di pellicce e lana, ma resta il fatto che le temperature in cui vivono scendono al di sotto dello zero, e non di poco. Come fanno? Secondo la scienza, ci riescono grazie ad adattamenti genetici che hanno cambiato sia il loro metabolismo che l'aspetto. Soffermandoci su quest'ultimo dato, pensate che la bassa statura consente di disperdere meno calore, mentre il naso alto e stretto permette di scaldare l'aria in ingresso.

Questo adattamento genetico di cui godono gli eschimesi sembra che sia stato ricevuto in eredità dagli uomini di Denisova, un gruppo di ominidi vissuti tra 70.000 e 40.000 anni fa.

Gli eschimesi sono anti freddo: il merito è del Dna dei Denisova

Gli eschimesi, quindi, non sentono freddo per merito di un segreto nascosto, ma grazie ad un adattamento genetico. Sembra che nelle loro vene scorra il sangue dei Denisova, un gruppo di ominidi scoperto solo nel 2008 che era particolarmente resistente al clima gelido. Non a caso, viveva prevalentemente in Siberia. Secondo una ricerca dell'Università di Copenhagen, parte del loro genoma è finito nel Dna degli inuit.

Lo studio danese ha comparato il genoma degli eschimesi groenlandesi moderni con quello dei resti dei denisoviani e degli uomini di Neanderthal e sono emerse similitudini evidenti soprattutto con i primi. Questi geni consentono al corpo degli inuit di oggi di generare molto calore bruciando grasso bruno. 'Qualità' del genere sono rintracciabili solo nella popolazione dell'Artico in oggetto e nei nativi americani del Nord. Al contrario, sono completamente assenti negli africani e poco diffuse in Europa e Asia.