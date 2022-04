L'estate 2022 è ormai alle porte: ecco allora che diventa utile sapere se e a quanto è aumentato il costo di un soggiorno in spiaggia e qualche piccolo consiglio utile su come risparmiare.

Manca ormai pochissimo all'estate 2022 e, dopo due anni di pandemia da Coronavirus che come ormai sappiamo ha causato lo stop di tantissimi settori tra cui anche quello del turismo, tutto sembra dare segno di voler ripartire, pur rispettando comunque tutte quelle norme che ci hanno permesso di non aumentare la diffusione incontrollata del virus.

Come se non bastasse però, oltre al problema del Covid, di cui stavamo iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel, si è aggiunta la guerra in Ucraina scoppiata nel febbraio di quest'anno e tutto quello che ne è conseguito, tra cui anche l'aumento del carburante che ha causato non pochi disagi. Fattori che comunque non hanno impedito agli italiani di iniziare a pensare a dove passare le tanto agognate ferie.

Sia che si scelga di rimanere in Italia, sia invece che si decida di passare le proprie vacanze estive all'estero infatti, le scelte dei turisti sembrano ricadere sempre sulle tre destinazioni più classiche: città d'arte, montagna e ovviamente mare. Proprio su quest'ultima destinazione si concentrerà il nostro articolo.

Estate 2022 in spiaggia, il costo

Secondo il Centro Consumatori Italia che si sta occupando di tenere monitorati i prezzi in vista dell'estate, il costo per una sosta in spiaggia sarebbe destinato inevitabilmente ad aumentare, a causa appunto di tutti i fattori citati poco sopra causati da virus e guerra, ma allo stesso tempo non si tratterebbe di un aumento tanto preoccupante. Una notizia che in un certo senso rassicura, considerando la prospettiva preoccupante.

A livello di percentuali, si parla infatti del 3% in più rispetto al 5% massimo dello scorso anno. Ovviamente poi, molto dipenderà anche dalla meta prescelta, è noto infatti che in Italia e nel mondo molte località siano decisamente più costose di altre. Risparmiare comunque non significa solo optare per la struttura meno costosa, ma anche saper scegliere quella che in un rapporto qualità-prezzo, ci permetta di ammortizzare i costi.

Cosa fare per risparmiare

A dispetto del disastro economico iniziato dal Coronavirus e peggiorato dalla guerra in Ucraina e la conseguente inflazione, fortunatamente, non mancano i modi per risparmiare. Tra le offerte dell'ultimo minuto infatti c'è anche la possibilità di acquistare pacchetti sconto con i prezzi che variano a seconda dei giorni di permanenza e che comprendono il posto sotto l'ombrellone, offerti dalle diverse strutture lungo tutto lo stivale.

Ma se si desidera spendere ancora meno un'opzione molto valida è quella delle così dette spiagge libere. Tutto quello che vi servirà sarà un ombrellone da portare in spalla, un posacenere portatile, un telo e, se lo si desidera, delle mini sdraio. Importantissimo munirsi di tutte queste cose prima di arrivare in spiaggia e rischiare l'insolazione (se non peggio) e, cosa altrettanto importante, bisogna ricordarsi che "spiaggia libera" non è sinonimo di fare tutto quello che si vuole. Ricordatevi di portare con voi i vostri rifiuti quando andate via!