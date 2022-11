Torna l'estate di San Martino, quel particolare periodo dell'anno in cui la pioggia e la nebbia tipiche d'autunno lasciano spazio al sole, con temperature più miti e gradevoli. Ecco quando inizia, quanto dura, cosa dice la leggenda e come si festeggia in Italia.

Conto alla rovescia per l’arrivo dell’estate di San Martino, un fenomeno meteorologico che si verifica ogni anno a novembre, a poco più di un mese di distanza dall’arrivo dell’inverno. In che cosa consiste?

L’estate di San Martino è una sorta di colpo di scena avvolto da tradizioni e leggende: alla pioggia, al freddo, alla nebbia tipica di questo periodo si sostituiscono delle giornate di sole, più miti e gradevoli, accompagnate da un lieve rialzo delle temperature.

Di qui il nome “estate” – che non ha nulla a che vedere con il periodo estivo in sé –, in corrispondenza della giornata in cui si celebrala festa di San Martino. E la leggenda raccontata a grandi e piccini si riferisce a un particolare episodio della vita del Santo.

Scopriamo subito quando inizia l’estate di San Martino, quanto dura, quali sono le leggende che nasconde questo particolare periodo dell’anno, e come si festeggia in tutta Italia.

Quando inizia e quanto dura l’estate di San Martino

Solitamente l’estate di San Martino si verifica a circa un mese di distanza dall’arrivo dell’inverno (nell’emisfero boreale) e la data a cui si associa è tradizionalmente l’11 novembre, il giorno in cui ricorre la celebrazione di San Martino appunto. Nell’emisfero australe, invece, lo stesso fenomeno si verifica tra i mesi di aprile e maggio.

Non esiste una durata specifica di questo particolare periodo, caratterizzato da giornate di sole, rialzo delle temperature e un clima decisamente mite e piacevole.

Famoso è il detto: “L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochino”, proprio a significare che la durata di questo periodo non è per nulla definita, oltre al fatto che questo cambiamento climatico può verificarsi come no.

La leggenda dell’estate di San Martino

Dietro all’estate di San Martino, in realtà si nasconde una leggenda che viene raccontata ancora oggi non solo ai più piccoli, ma anche agli adulti.

Secondo la leggenda, in un comune giorno di autunno – forse proprio l’11 novembre – Martino uscì di casa con il suo cavallo nella piccola città di Amiens (in Francia): la pioggia cadeva fitta.

Lungo la strada, Martino finì per imbattersi in una persona povera, senza vestiti e molto infreddolita. Impietosito dalla situazione, e considerando che le temperature erano decisamente rigide, San Martino decise di tagliarsi metà del mantello di lana per donarlo al povero.

In quel preciso istante, la pioggia smise di scendere e nel celo le nuvole lasciarono spazio al sole: le temperature si alzarono decisamente e il clima divenne gradevole.

La stessa notte, Martino sognò Gesù, che gli diceva di essere lui il mendicante al quale aveva donato metà del suo mantello. Di qui, secondo la leggenda, ogni anno ricorre l’estate di San Martino per celebrare questo nobile gesto.

Esiste una spiegazione scientifica dell’estate di San Martino? Le ipotesi

Oltre alla leggenda, che ci permette di leggere il significato di questo periodo in chiave cristiana, esiste anche una spiegazione scientifica al fenomeno dell’estate di San Martino, ma non vi sono prove esatte.

Secondo gli esperti, il rialzo delle temperature tipico del periodo sarebbe da ricondurre al ritorno dell’anticiclone dalla Spagna verso il Mediterraneo: sarebbe proprio quest’ultimo a provocare un innalzamento delle temperature.

In realtà, però, non c’è una vera spiegazione scientifica dietro a questo particolarissimo fenomeno.

Estate di San Martino 2022: ci sarà quest’anno?

Considerando che nell’ultimo periodo le temperature sono state sempre al di sopra della media stagionale, con sole e caldo fino ad autunno inoltrato, per il 2022 c’è da aspettarsi l’arrivo dell’estate di San Martino?

Dopo la cosiddetta “ottobrata” con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, sono in arrivo giornate caratterizzate da nubi sparse e qualche pioggia; fenomeni che potrebbero interessare le Regioni italiane solo per pochi giorni (tra il 9 e il 10 novembre), lasciandola vinta al Sole nelle giornate successive.

Ci aspettiamo quindi una giornata tutto sommato soleggiata per venerdì 11 novembre (estate di San Martino) su gran parte dell’Italia.

Come si festeggia l’estate di San Martino in Italia

In tutta Italia il tradizionale periodo dell’estate di San Martino viene celebrato seguendo alcune usanze locali: dal cibo alle feste locali, ecco cosa succede in Italia all’11 novembre.

Per quanto riguarda le tradizioni culinarie, ad Ascoli Piceno si è soliti consumare carne alla brace e caldarroste, mentre in Abruzzo si mangia del buon spezzatino di carne. Pittule e vino in Salento, pizza con alici in Campania, e biscotti tipici a Palermo.

Nonostante le tradizioni locali, l’oca è una delle pietanze più gettonate per festeggiare questo particolare periodo dell’anno. Il motivo è legato a un altro episodio della vita di San Martino: quando venne nominato vescovo, andò a nascondersi in campagna e venne tradito dal rumore delle oche che scorrazzavano nell’aia. Da lì fu costretto ad accettare l’incarico.

Ma l’estate di San Martino è molto sentita in Veneto, dove si festeggia consumando i tradizionali biscotti di pasta frolla con la forma del santo a cavallo, armato di spada.

A Venezia, invece, i bambini sono soliti aggirarsi per le vie della città con pentole, coperchi e mestoli per chiedere le caramelle e i dolcetti, cantando delle filastrocche.