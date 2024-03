Chi è Estefania Bernal: da Miss Universo a Pechino Express 2024

Dalla moda allo spettacolo: diversi sono i settori in cui si è sviluppata la carriera di Estefania Bernal.

Prima di scoprirla all'interno di Pechino Express, non resta che scoprire tutte le curiosità sulla modella e showgirl.

Estefania Bernal: chi è la protagonista di Pechino Express

Assieme ad Antonella Fiordelisi, Estefania Bernal compone la coppia Italia-Argentina, concorrendo assieme nel reality show di Pechino Express.

Nata a Buenos Aires il 4 dicembre 1995, Estefania cresce nel quartiere di Almagro, manifestando sin da subito una forte passione per il mondo della moda.

Questo suo amore diventerà ben presto un lavoro, partecipando a diversi concorsi di bellezza.

Il successo non tarderà ad arrivare nel 2016, vincendo la possibilità di rappresentare l'Argentina al concorso di Miss Universo.

Dalla moda alla tv: la carriera di Estefania Bernal

La fama ottenuta con il concorso di bellezza, permetterà a Estefania Bernal di entrare nel mondo dello spettacolo, conducendo nel 2017 il talent Showmatch.

La carriera di modella prosegue parallelamente, portando Estefania a trasferirsi in Europa per proseguire i suoi sogni, arrivando in tv dopo il suo contratto con la nota agenzia One Shot Agency.

L'approdo nel mondo dello spettacolo italiano arriva come partecipante a uno sketch di Scherzi a Parte, anche se il vero successo giunge con la sua partecipazione all'Isola dei famosi nel 2022.

L'ultima sua apparizione sul piccolo schermo la vedrà protagonista di Pechino Express, in cui concorrerà contro altri personaggi dello spettacolo, tra cui Massimiliano Carrara.

Estefania Bernal: la vita privata della showgirl

Dopo essere andati nello specifico della vita privata di Estefania Bernal, non resta che rivelare alcuni dettagli sul lato sentimentale.

Nei suoi profili social sono assenti scatti che la possano mostrare in dolce compagnia: prima della sua partecipazione all'Isola dei Famosi, Estefania si era definita single.

Durante la sua esperienza televisiva, però, molti avevano intuito un probabile interesse nei confronti di altri due naufraghi, Jeremias Rodriguez e Roger Balduino, che non sono però mai stati confermati dalla showgirl.

