Con cadenza annuale e fondata nel 1994 da Eugenio Guarducci, per tutto il mese di ottobre a Perugia c’è un appuntamento fisso che richiama all’appello tutti gli amanti del cioccolato. Si tratta dell’Eurochocolate, l’unica manifestazione dedicata al cioccolato a 360 gradi, che gode del patrocinio del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’International Cocoa Organization (ICCO), principale organizzazione mondiale dei produttori, trasformatori e consumatori di cacao e cioccolato.

Quest’anno oltre 6 mila prodotti al cioccolato e 100 espositori appartenenti a realtà artigianali e grandi aziende, si uniranno in una superficie di oltre 14 mila metri quadri per mostrare la tradizione cioccolatiera italiana e internazionale. Infatti, tramite la sezione speciale Eurochocolate World, la manifestazione unisce tutti i produttori di cacao, i quali presenteranno le proprie tradizioni e specialità tipiche a base di cacao.

Quali sono le date 2022 dell’Eurochocolate

Quest’anno il Festival Internazionale del Cioccolato si svolgerà per dieci giorni, precisamente dal 14 al 23 ottobre e avrò luogo a Bastia Umbria (Perugia) all’interno dei padiglioni di Umbriafiere in Piazza Moncada.

Buone notizie per coloro che giungono all’Eurochocolate 2022 in auto: il complesso fieristico è dotato di un ampio parcheggio nel quale è possibile lasciare la propria auto ad una tariffa di 5 euro.

Tutte le iniziative in programma

La manifestazione si dividerà all’interno di tre padiglioni tematici differenti:

padiglione 7 - Chocolate experience, dove troverete: Tree to Bar, Fabbrica del Cioccolato, Sculture di cioccolato, i Paesi Produttori, le Grandi Firme del Cioccolato, Choco Local, Palco Chocolab, Palco Cooking Show, Special Event Cooking Show.

Qui vi attenderanno diverse aree didattiche esperienziali legate al mondo del cioccolato, grandi aziende e storici partner istituzionali assieme ai maestri pasticceri, chocolate-taster e professionisti del settore. Tra gli ospiti eccezionali ci saranno Giorgione (15, 16, 22 e 23 ottobre dalle 16.33), Igles Corelli (15 ottobre dalle 12.00), Luca Montersino (16 ottobre dalle 12.00), Sonia Peronaci (23 ottobre dalla 12.00). Da non perdere l’appuntamento di sabato 15, domenica 16 e sabato 22, domenica 23 per la realizzazione dal vivo di grandi strutture di cioccolato a cura di scultori professionisti.

padiglione 8 - Chocolate show, dove troverete: l’Italia del Cioccolato, Choco Bazar, Spazio Modica, Spazio Gianduiotto, Eurochocolate World, Il Grande Emporio del Cioccolato.

Questa seconda parte invece, è dedicata alle vendite delle innumerevoli prelibatezze che offre l’Eurochocolate. In particolare, verrà data grande visibilità all’Italia del Cioccolato, sezione in cui si potranno acquistare prodotti sfusi delle più importanti aziende divise regione per regione e dove ci si potrà servire in autonomia tra le più diverse proposte.

padiglione 9 - Chocolate funny, dove troverete: Saltimbocca alla Perugina, Occio, Astrologia e Chocokomandamenti, Posta in Choco, Nomade e Photo Choc, Costruttori di Dolcezze; Chocolate Pastry, ChocoPasta e ChocoPizza, Laboratori, Choco Fun & Game, Mini Choco G.P., Choco Theatre, Cioccolato e Magia, Choco Pet.

Quest’ultimo padiglione, infine, oltre alla vendita di prodotti, vista la presenza di numerose maxi-installazioni tematiche e attività d’intrattenimento, è dedicato in particolar modo a famiglie bambini.

Quanto costa il biglietto d’ingresso all’Eurochocolate di Perugia 2022

I biglietti sono acquistabili sia nelle biglietterie a Umbriafiere che online presso le rivendite autorizzate. Il costo del biglietto intero dal lunedì al venerdì è di 8 euro + prevendita, mentre nel fine settimana 10 euro + prevendita. Questo darà la possibilità di ricevere un cono con 13 Saltimbocca alla Perugina, un cioccolatino Boule Lindor al caramello salato, una mini tavoletta di Lindt Excellence 70& cacao e 1 Napolitain Plenitude. Il biglietto ridotto (dagli 11 ai 17 anni) ha un prezzo di 4 euro + prevendita dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana di 5 euro + prevendita. I bambini fino a 10 anni entrano gratuitamente.

Il biglietto darà la possibilità di accedere liberamente a tutte le attività che sono presenti nel programma della fiera. Al contempo però, c’è da precisare che vi sono alcune iniziative come le degustazioni guidate, che per motivi di spazio e gestione, richiedono una prenotazione previa.