Portare l'Eurovision 2023 a Mariupol in tempi di guerra, come aveva auspicato il presidente Zelensky, non sarebbe un'ipotesi praticabile. Ecco allora dove si farà secondo un primo comunicato.

Dove si svolgeranno gli Eurovision 2023? Questa era la domanda che più ci si poneva ai tempi della vittoria dell'Ucraina agli Eurovision torinesi del 2022, con i Kalush Orchestra e la loro Stefania, brano commuovente ed emblematico nato per essere dedicato alla madre del frontman della band, ma che in realtà è dedicato a tutte le madri e in modo particolare alla patria del gruppo.

Come ormai è noto infatti il Paese è ormai da lunghi mesi sotto l'assedio della Russia di Putin, che non accenna ad arretrare e la "promessa" di Zelensky che proponeva Mariupol come teatro della kermesse canora europea sembrava e sembra tutt'ora impraticabile. Ma quindi quale sarebbe la soluzione?

Gli organizzatori dell'Esc dopo essersi consultati con la UA:PBC, l'emittente pubblica ucraina, sarebbero quasi giunti ad una quadra. Mancherebbe solo l'ufficialità, ma la nuova ipotesi sembrerebbe essere quella più giusta da prendere in considerazione.

Eurovision 2023 si farà, ma dove?

Come dicevamo alla luce dei danni subiti a causa della guerra scatenata dalla Russia l'idea di ospitare l'evento in Ucraina e a Mariupol nello specifico non sembra proprio essere fattibile in alcun modo.

Una decisione che gli organizzatori dell'Eurovision hanno preso senza nascondere un certo rammarico, da quanto si legge dal comunicato reso pubblico e non mancando di lodare l'Ucraina e l'emittente pubblica che si è messa a disposizione per trovare insieme una soluzione.

Risolto questo dubbio, l'Esc fa anche sapere di aver già "aperto le discussioni" con un altro Paese il cui nome si era già ipotizzato a maggio 2022 all'indomani della vittoria dei Kalush Orchestra.

Un'unica condizione comunque, avrebbe messo d'accordo Esc e UA:PBC. A prescindere da quale sarà il prossimo Paese che ospiterà lo spettacolo, sarà premura dell'organizzazione dell'Eurovision fare in modo che venga messa in risalto la vittoria della Kalush Orchestra e dell'Ucraina, avvenuta nel maggio 2022 sotto il cielo di Torino.

Una prima ipotesi o la soluzione finale?

Ovviamente è ancora troppo presto per prendere la notizia come ufficiale, ma stando a quanto comunicato dall'Esc stessa sarebbe già in trattativa con il Paese che si è classificato per secondo agli Eurovision 2022. Stiamo parlando del Regno Unito, che sul palco della kermesse era stato rappresentato dall'eclettica star di TikTok Sam Ryder e dalla sua bellissima "Space Man".

Lo stesso cantante, di recente, dopo essersi esibito davanti a tutta Europa ha provato l'ebrezza di calcare il palco del Wembley Stadium, lo stesso su cui si sono esibiti pilastri della musica che condividono le sue stesse origini, come i Queen su tutti o George Michael.

Se così fosse comunque, il Paese della Regina Elisabetta II concluderebbe il 2022 davvero col botto! In questi ultimi mesi infatti, tra il record del Giubileo di Platino raggiunto dalla sovrana e il recente tributo a Freddy Mercury alla O2 Arena di Londra, il Paese ha fatto molto parlare di sé, ancora di più di quanto non facesse già con il suo fascino tipicamente british.