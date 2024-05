L’Eurovision 2024, al via il 7 maggio, vede l’Italia in gara con Angelina Mango e la sua canzone La noia, con la quale ha vinto il festival di Sanremo 2024. Oltre a lei però ci sono altri 35 cantanti in gara che cercheranno di soffiarle la vittoria della competizione canora più ambita in Europa.

Ecco chi sono i favoriti e le chance di vittoria di Angelina.

Eurovision 2024, i 4 favoriti

1. Baby Lasagna, Croazia, Rim Tim Tagi Dim

Il più quotato alla vittoria finale è il croato Baby Lasagna, pseudonimo di Marko Purišić, con la sua canzone Rim Tim Tagi Dim. Il classe ’95, che propone musica pop punk, techno, metal e house, parla del viaggio di un ragazzo dalla Croazia per cercare il futuro in un altro Paese, con la sua vittoria quotata a 2,25.

2. Nemo, Svizzera, The Code

A giocarsi il trionfo c’è anche la Svizzera con Nemo, cantante non binary in gara con il brano The Code. La sua vittoria, data a 4,50, andrebbe ad interrompere un digiuno che per il Paese elvetico dura da 36 anni, quando Céline Dion vinse l’Eurovision con il brano Ne partez pas sans moi. Molto attesa è inoltre anche l’esibizione del rapper 24enne di Bienne, con il testo della sua canzone che per molti è uno dei migliori in gara.

3. Angelina Mango, Italia, La noia

Oltre a Nemo a 4,50 i bookmakers danno anche la vittoria della nostra Angelina Mango, in gara con il brano vincitore di Sanremo La noia. La sua esibizione potrebbe riportare in Italia l’Eurovision dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021.

4. Al’ona Al’ona e Jerry Heil, Ucraina, Teresa & Maria

A 7 è invece data la vittoria del duo ucraino Al’ona Al’ona e Jerry Heil, il quale non aveva mai lavorato assieme prima d’ora. Le due, in gara con il brano Teresa & Maria, celebra la forza delle donne e la loro resilienza. Altra grande occasione quindi per l’Ucraina, la quale potrebbe bissare il successo del 2022 della Kalush Orchestra.

Menzioni d’onore

A pari merito, a quota 15, i bookmakers piazzano: