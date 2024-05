La bandiera Palestinese non potrà essere esposta durante l’Eurovision Song Contest 2024. Il divieto vale anche per altre bandiere, fatta eccezioni per quelle degli Stati in gara, e per altri simboli politici. La motivazione è da ricercare non solo nel regolamento ma anche nelle decisioni prese per tutelare la sicurezza dell’evento.

Niente bandiera Palestinese all’Eurovision 2024

C’era da aspettarselo questo divieto in quanto in ogni edizione dell’Eurovision è sempre stato vietato di esporre simboli politici. Il motivo? La competizione canora internazionale è sempre stata apolitica ed esporsi direttamente potrebbe danneggiare la buona riuscita dell’evento e causare dei disagi enormi sia agli organizzatori che ai concorrenti in gara.

Le uniche bandiere che si potranno esporre durante tutte le due semifinali e la finale dell’11 maggio 2024 saranno quelle dei Paesi che stanno effettivamente gareggiando all’Eurovision in quanto non costituiscono atti politici o di protesta.

Claudio Fasulo, curatore dell’evento, in conferenza stampa ha chiarito che la questione delle bandiere all’Eurovision non è una novità in quanto presente nel regolamento da decine d’anni.

Ad oggi, mostrare la bandiera della Palestina durante la gara potrebbe costituire anche un problema di sicurezza in quanto tra le Nazioni in gara figura anche Israele, Stato che sta attualmente combattendo una guerra sulla Striscia di Gaza, exclave del territorio palestinese controllata da Hamas.

Attese proteste pro Palestina: l’allerta di Israele

Nonostante sia vietato esporre bandiere palestinesi durante la competizione canora, nessuno vieta di esporre le stesse bandiere nella città in cui si terrà l’Eurovision 2024. A Malmoe, città svedese che ospiterà l’Eurovision, sono attese infatti molte proteste a favore della Palestina.

Ciò che ha fatto aumentare il livello di allerta è la presenza di cittadini israeliani che si recheranno in Svezia per supportare la loro cantante in gara: Eden Golan, che porterà il brano Hurricane.

A tal proposito, il Ministero della Sicurezza israeliano ha pubblicato un avviso per i cittadini israeliani che intendono partecipare all’evento:

Gli israeliani che intendono recarsi in città valutino la necessità del viaggio. L’avviso è limitato al periodo degli eventi dell’Eurovision e soggetto a una valutazione della situazione.

Il Comando centrale del Fronte Interno dell’esercito israeliano si è interessato, allo stesso modo del ministero, alla sicurezza dei cittadini israeliani che assisteranno dal vivo all’Eurovision comunicando che saranno istituite delle linee guida per garantire loro la incolumità.

L’allerta del Ministero degli Esteri italiano

Anche il nostro Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha invitato i cittadini italiani presenti a Malmoe durante l’Eurovision 2024 alla prudenza. Sul portale Viaggiare Sicuri si legge infatti:

In occasione dell”Eurovision Song Contest 2024′, che si terrà a Malmo dal 7 all’11 maggio 2024, si consiglia di esercitare particolare cautela, di mantenere alta la soglia dell’attenzione e di seguire le indicazioni di sicurezza diramate dalle Autorità svedesi.

