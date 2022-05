Sono già stati decretati i primi 10 Paesi che avranno accesso alla finale insieme ai Big Five. Anche voi volete sostenere il vostro artista preferito? Ecco come si vota con app e televoto e i codici dei Paesi in gara.

Nella serata del 10 maggio 2022 è andata in onda la prima serata delle tre dedicate all'Eurovision che ha già registrato tantissimi ascolti. Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, i padroni di casa per questa terza edizione italiana, alla fine delle esibizioni dei primi 17 Paesi in gara hanno dato il via al primo televoto per decretare i primi 10 artisti che andranno direttamente in finalissima con i Big Five.

Se lo spettacolo vi ha incuriosito e anche voi volete contribuire alla possibile vittoria della vostra canzone preferita ecco tutto quello che bisogna sapere su come si vota e come funziona l'app per poterlo fare. Ve lo spieghiamo noi in questo articolo!

Eurovision 2022: come si vota con l'app e codici

Il pubblico dell'Eurovision ha a disposizione diverse modalità per sostenere il proprio artista preferito e mandarlo in finalissima. Può per esempio farlo chiamando il numero 894.222 da fisso e da cellulare oppure tramite SMS da inviare al numero 475.475.0 al costo di circa 50 centesimi. Nella votazione si sarà chiamati ad esprimere la propria preferenza digitando il codice di voto corrispondente al Paese in gara, che verrà comunicato durante la trasmissione.

In alternativa, per i più tecnologici l'Eurovision ha messo a disposizione anche la sua app ufficiale sia per Android sia per iOS, che al suo interno ha già inseriti i vari codici dei Paesi in gara, accanto all'immagine dei rispettivi cantanti. Impossibile sbagliare!

Come funziona la classifica

Avrete sicuramente notato che nella prima serata ad esibirsi sono stati 17 Paesi su 40 partecipanti, nella seconda serata prevista per giovedì 12 maggio 2022 invece, ad esibirsi saranno in 18. In entrambe le serate, tramite votazione, vengono selezionati 10 Paesi che andranno in finalissima che ha già cinque posti occupati dai Paesi così detti Big Five, ovvero l'Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna.

Si tratta di quei Paesi che più di tutti hanno sostenuto l'Eurovision sin dalla sua prima edizione e quindi per questo hanno diritto ad accedere direttamente all'ultima puntata del programma durante la quale verrà decretato il Paese vincitore. Per l'accesso in finalissima dell'Italia agli Eurovision 2022, inoltre, c'è anche un motivo in più visto che si tratta del Paese ospitante.

A proposito di Italia poi, se la vostra canzone preferita è quella di Mahmood e Blanco sappiate che, l'unico modo per mostrare il vostro sostegno ai due artisti è quello di convincere eventuali amici conosciuti all'estero di votarli. Per rendere le votazioni più eque a fronte del diverso numero di abitanti per ogni Paese infatti, non è possibile votare il proprio.

I primi dieci finalisti dell'Eurovision 2022

Ma quali sono i Paesi che hanno passato il turno nella prima serata dell'Eurovision 2022? Lo hanno annunciato i conduttori stessi alla fine della serata, dopo la chiusura del televoto durato circa 15 minuti. Ecco quindi una prima classifica, che come è stato specificato durante la puntata è in ordine casuale:

Svizzera

Armenia

Islanda

Lituania

Portogallo

Norvegia

Grecia

Ucraina

Moldavia

Paesi Bassi