Perché l’Italia è già in finale all’Eurovision 2024? La nostra Nazione, così come altre sei partecipanti, ha già conquistato l’accesso alla finale della prestigiosa competizione canore. La risposta a questa domanda si può trovare nel regolamento, ma non è tutto; l’Italia gode di questo privilegio anche per altre motivazioni.

L’Italia gareggerà all’Eurovision solo in finale: le motivazioni

Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano La noia rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024. La cantante, figlia d’arte, nonostante si esibirà durante le semifinali della competizione canora, sarà valutata da casa e dai giudici dell’evento solo a partire dalla serata finale. Ma come mai l’Italia ha questo privilegio? La risposta è semplice: perché lo prevede il regolamento. La nostra Nazione fa parte dei Big 5 dell’Eurovision, motivo per cui ha già staccato un ticket per la finale di questa competizione europea.

Alla domande che molti si sono posti bisogna aggiungerne anche un’altra: come ha fatto l’Italia ed essere tra le Big 5? In questo caso la risposta è da ricercare nel prestigio che la musica italiana ha dato all’Europa e più in generale al mondo intero e nell’importanza della nostra tradizione musicale. Inoltre, l’Italia, così come le altre quattro Nazioni della Big 5, ha contribuito maggiormente allo sviluppo dell‘Unione europea di radiodiffusione.

Quali sono le altre Big 5 in gara all’Eurovision

Le altre Big 5 che hanno l’accesso diretto alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024 sono: Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna. Così come l’Italia, anche gli Stati appena elencati sono stati tra i principali sostenitori e finanziatori dell’Unione europea di radiodiffusione e vantano un prestigio non indifferente nel panorama musicale internazionale.

Quest’anno, alle Big 5, si aggiungerà anche un’altra Nazione che ha già staccato il biglietto per la finale: la Svezia. In questo caso, la Nazione del Nord Europa, ha avuto il privilegio di accedere direttamente alla finale in quanto ospiterà la competizione canora.

Le date dell’Eurovision Song Contest 2024

Le date dell’Eurovision 2024 sono già da un po’ di tempo ufficiali. Si inizierà con la prima semifinale il 7 maggio nella quale si esibiranno 15 cantanti di diverse Nazioni. Durante la prima serata parteciperanno anche: Germania, Regno Unito e Svezia ma le loro performance non saranno soggette a giudizio. Tolti gli artisti che hanno già accesso alla finale, parteciperanno alla serata finale solo i primi 10 Stati classificati.

La seconda semifinale si terrà il 9 maggio nella quale si esibiranno 16 cantanti di diverse Nazioni. I Big in gara saranno: Francia, Italia e Spagna. Allo stesso modo della prima semifinale, accederanno alla finale i primi 10 classificati.

La serata finale si terrà invece sabato 11 maggio. Si esibiranno e saranno giudicati tutti i Big 5 inclusa la Svezia, Nazione ospitante, e gareggeranno con le altre 20 finaliste.

