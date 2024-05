La più grande competizione canora europea sta per prendere il via: martedì 7 maggio 2024 inizia l’Eurovision Song Contest 2024 e molte persone si stanno chiedendo dove vederlo in TV e, in alternativa, se è possibile seguirlo anche dal pc o in radio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Eurovision Song Contest, ecco dove vederlo in TV

L’appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2024 è in diretta televisiva e viene trasmesso dalla Rai. Le semifinali del 7 e del 9 maggio 2024 vanno in onda su Rai 2 in prima serata dalle 21.00. La finale dell’11 maggio 2024, invece, va in onda su Rai 1 sempre in prima serata a partire dalle 20.40. Il commento della manifestazione canora è affidato a Mara Maionchi e Gabriele Corsi, anche se non sono mancate le polemiche per la conduzione della Maionchi in seguito alle dichiarazioni di Tiziano Ferro sull’ex manager.

L’Eurovision 2024 è disponibile anche in streaming su pc e dispositivi mobili. Per vedere la trasmissione basta accedere a RaiPlay o al canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest. Anche in tal caso,si potranno vedere sia le due semifinali sia la finale.

La manifestazione canora europea va in onda anche in radio. In Italia è trasmessa da Rai Radio 2, sulle frequenze radio e sul canale 202 del digitale terrestre.

Tutto sull’Eurovision Song Contest 2024

Dopo aver scoperto dove vedere l’Eurovision Song Contest 2024, è necessario scoprire tutte le curiosità sull’amatissima (e chiacchieratissima) competizione canora europea. Martedì 7 maggio va in onda la prima semifinale. Il secondo appuntamento, invece, è il 9 maggio 2024.

Nelle semifinali si affrontano i 37 Paesi che sono in gara. Dopodiché, i primi 10 classificati si sfidano nella finalissima, fissata per sabato 11 maggio 2024. L’Italia fa parte delle “Big 5”: insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito ha diritto all’accesso diretto alla finale, con la grande novità introdotta nel 2024. Oltre al Paese ospitante, tutte e cinque le nazioni che hanno accesso diretto alla finale si esibiscono dal vivo durante le semifinali, presentando la propria canzone in versione integrale e non più solo un estratto come succedeva in passato.

Angelina Mango in gara per l’Italia

Per l’Italia è in gara Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo con il suo brano La noia. Il pubblico la vede sul palco per la prima volta, fuori concorso, giovedì 9 maggio, quando si esibirà per quart’ultima (secondo scaletta). I fan italiani possono votare per il loro brano preferito nella semifinale di giovedì e nella finale di sabato. Come sempre, tuttavia, non è consentito votare la canzone del proprio Paese. Insomma, gli italiani fanno il tifo per Angelina ma – secondo regolamento – non possono votarla.

Israele in gara all’Eurovision

Non sono bastate le proteste degli ultimi mesi per convincere la direzione dell’Eurovision a escludere Israele dalla competizione, con l’EBU organizzatrice che è rimasta fedele alla sua linea secondo cui il concorso musicale non dovrebbe essere influenzato dalla politica. Intanto fa discutere la decisione di vietare l’esposizione della bandiera palestinese durante le tre serate.