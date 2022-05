Torino è pronta ad ospitare l'Eurovision 2022. Ecco quindi cosa vedere in città e quali sono gli eventi organizzati appositamente per l'occasione.

La prima volta per l'Italia fu nel 1965 a Napoli, grazie alla vittoria di Gigliola Cinquetti con Non ho l'età. La seconda fu nel 1991, a Roma, grazie alla vittoria di Toto Cotugno con Insieme: 1992. Nel 2022 l'Eurovision torna per la terza volta in Italia grazie alla vittoria dei Måneskin nel 2021.

Come già sappiamo, quest'anno ad ospitare la kermesse sarà il PalaOlimpico di Torino, all'interno del quale proprio in queste ore alcuni artisti stanno già facendo le ultime prove prima del debutto. Quale occasione migliore per visitare la città? Ecco allora alcuni consigli su cosa vedere a Torino in questi giorni e la lista di eventi imperdibili legati alla manifestazione canora.

Cosa vedere a Torino durante l'Eurovision

Se siete turisti per la prima volta a Torino o se conoscete la città ma volete cogliere l'occasione per visitare le mostre organizzate per l'anno 20222-2023, allora il Museo del Cinema è una tappa che proprio non dovreste perdervi.

All'interno della Mole Antonelliana (fate anche un giro sull'ascensore panoramico!) si trova infatti la prima grande mostra dedicata al celebre regista Dario Argento, dal titolo Dario Argento - The Exhibit che ripercorre cronologicamente la carriera cinematografica del maestro del thriller. Dal 3 al 15 maggio 2022 inoltre, al Cinema Massimo si svolgeranno una serie di incontri e proiezioni inseriti all'interno dell'iniziativa Universo_Eurovision.

Una visita la meritano anche il Monte dei Cappuccini, che vi regalerà un panorama davvero suggestivo e il mercato di Porta Palazzo, che sarà in grado di farvi viaggiare per il mondo tra una bancarella e l'altra. Ad essere molto famosi a Torino sono anche i cortili aperti, tutti da visitare. Il più famoso è quello in via Lagrange.

Eurovision 2022: il calendario degli eventi