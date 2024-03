Chi è Eva Cela: vita privata e curiosità sull'attrice di Supersex

Eva Cela ha attirato la curiosità del grande pubblico grazie al ruolo di Lucia in Supersex, serie tv liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. Vediamo chi è l'attrice e quali sono le curiosità sul suo conto.

Eva Cela: chi è l'attrice della serie tv Supersex

Classe 1995, Eva Cela è nata il 17 febbraio a Durrës in Albania, sotto il segno zodiacale dell'Acquario. Arrivata in Italia con la famiglia quando aveva soltanto due anni, ha vissuto a Pescara. Ginnasta professionista - ha iniziato l'agonismo ad otto anni - nel 2012, dopo aver vinto un bronzo ai Campionati Mondiali in Bulgaria, ha deciso di mettere fine alla carriera sportiva.

Abbandonato lo sport, Eva si è iscritta al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e nel 2021 ha conseguito la laurea triennale. Nel 2022 ha ottenuto il primo ruolo per un film importante: Esterno notte di Marco Bellocchio. La sua carriera ha così preso il via, spaziando tra cinema, televisione e teatro.

Cela ha preso parte a diverse serie tv di successo, come Don Matteo 12, Che Dio ci aiuti 6, Briganti, Fiora sopra l’inferno e Supersex. In quest'ultima produzione, Eva veste i panni di Lucia fino a 17 anni, poi il ruolo da adulta vede il volto di Jasmine Trinca. Tra i titoli che l'hanno vista al cinema, invece, ci sono: Un mondo in più, Palazzina Laf e Mia.

La vita privata di Eva Cela: chi è il fidanzato?

Per quanto riguarda la vita privata di Eva Cela non si hanno informazioni ufficiali. Stando a quanto sostengono i beninformati, l'attrice ha una relazione con John Turner, un giovane musicista americano. Intervistata da Today, l'interprete ha svelato quali sono i suoi sogni:

Ce ne sono tanti, la mia mente non riposa mai! Dico gradualmente quelli più ambiziosi: avere una nomination ai David di Donatello, vincerlo, avere una nomination agli Oscar, vincerlo.

In merito alla serie tv Supersex, dove Eva ha girato anche una scena di nudo integrale, ha dichiarato:

In quanto attrice il mio corpo è un mezzo indispensabile per raccontare una storia. È un concetto che già avevo interiorizzato negli anni del Centro Sperimentale e che sto approfondendo ulteriormente ora che sto studiando teatro alla Silvio D’Amico. L’attore lavora e comunica col proprio corpo. La scena di nudo l’ho affrontata con leggerezza perché sapevo di essere in una situazione protetta. Il set era blindato e gli addetti ai lavori che potevano starmi accanto durante una scena così intima, erano pochissimi, forse dieci. Considerando che le troupe dei film sono numerosissime, parliamo di centinaia e centinaia di persone che lavorano ai progetti e che il pubblico non vede. Inoltre i monitor erano coperti da teli neri che non permettevano di far filtrare nemmeno la luce del sole. Più che altro spero sia stata utile ai fini del racconto!.