Chi è Eva Gini: tutto sulla giornalista di SportMediaset fidanzata con il portiere Vicario

Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario e la modella e influencer Antonella Fiordelisi si sono lasciati. Ma il portiere sembrerebbe aver già ritrovato l'amore.

Si parla, infatti, di una storia con la giornalista sportiva Eva Gini.

Ecco chi è

Chi è Eva Gini: vita e carriera della nuova giornalista di SportMediaset

Classe 1993, Eva Gini è nata e cresciuta a Magenta, vicino a Milano. Eva si è diplomata al liceo classico Salvatore Quasimodo di Magenta e poi ha intrapreso la carriera di giornalista sportiva in televisione.

Si è laureata in Lettere Moderne all'Università Cattolica del Sacro Cuore e, nel 2017, ha conseguito il tesserino di giornalista pubblicista. Nel frattempo, ha cominciato a farsi strada in televisione come modella per QVC, per poi passare a Telelombardia.

La sua prima esperienza da giornalista sportiva è stata a Sportitalia, dove curava approfondimenti sul campionato e sulle coppe Europee. Ma la sua carriera vive una svolta quando Eva Gini passa ai canali Mediaset e alla pay tv.

Tra le sue esperienze lavorative, sono importanti quelle con l'Inter, la sua squadra del cuore, con Inter TV, poi con The Games Machine e Sky Italia.

A novembre 2023 è stato annunciato che Eva Gini sarebbe diventata il nuovo volto di SportMediaset. Oggi, conduce il telegiornale sportivo di Mediaset, in onda su Italia 1.

Quando ha ricevuto la notizia, Eva Gini ha espresso la sua gioia per questo traguardo con un post sul suo profilo Instagram, che conta più di 180mila followers. Ecco cosa ha detto:

Il compleanno più bello di sempre, con il mio sogno che si avvera. Ci vediamo domani alle 13:20 su Italia 1 con il TG di SportMediaset per festeggiare insieme!

Inoltre, Eva Gini è una speaker di Radio Serie A di RDS.

La vita privata di Eva Gini: dal presunto flirt con Iker Casillas alla relazione con il portiere Guglielmo Vicario

Eva Gini è spesso al centro dei pettegolezzi del mondo dello sport, in particolare del calcio. Il calcio, infatti, è una grande passione della giornalista sportiva che spesso intervista calciatori e cura servizi sull'argomento.

Uno dei più recenti, l'ha vista protagonista di un presunto flirt con l'ex portiere del Real Madrid Iker Casillas. I giornali spagnoli, infatti, hanno riportato la notizia con grande entusiasmo.

Tutto è nato perché Eva Gini è stata avvistata a Madrid, la città in cui abita l'ex calciatore. Inoltre, Eva è andata a cena al ristorante preferito di Casillas, Tatel, ma non si sa con chi fosse.

Tuttavia, se anche c'è stato qualcosa tra i due pare che sia finita. Infatti, in molti sono certi che Eva Gini sia la nuova fiamma del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario.

Infatti, Guglielmo Vicario ha da poco interrotto la relazione con la modella e influencer Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip. Pare che stia iniziando una storia con la giornalista sportiva, che l'anno scorso l'aveva intervistato.