L'ottava puntata di "House of the dragon" ha fatto scalpore: sia per gli eventi, sia per la comparsa dell'attore Ewan Mitchel nelle vesti dell'adulto principe Aemond. Chi è questo attore? Quanti anni ha? Qual è il suo patrimonio?

Chi è Ewan Mitchel? L’attore che dopo il successo ne “L’ultimo regno” interpretando Osferth, ritroviamo ne “House of the dragon” nelle vesti dell’adulto principe Aemond.

Nell’ottava puntata, oltre agli eventi che hanno sconvolto tutti i fan, anche la comparsa di quest’attore ha fatto scalpore.

Nelle vesti di Osferth ha raccolto il consenso del pubblico tanto che, dopo quel ruolo, la sua carriera ha subito un potente balzo in avanti.

Se prima ha interpretato tanto eroico, paladino della propria terra, si ritrova in tutt’altro ruolo nella serie TV prequel de “Il trono di spade”.

Nonostante il cambio di bandiera, il pubblico l’ha apprezzato molto per le sue doti adattive e recitative.

In questo articolo scoprirai quel poco che si sa su Ewan Mitchel, attore britannico da poco sotto i riflettori che è riuscito fin ora a mantenere la sua vita privata parecchio privata.

Ewan Mitchel: la vita privata prima della fama

Giovanissimo, Ewan Mitchel ha oggi soli 20 anni. Nato il 12 marzo 2002, l’attore britannico è del segno dei pesci.

Nato a Derby, la sua famiglia natale è del Regno Unito ma dei genitori biologici si sa poco nulla, come anche dei suoi fratelli.

A 18 anni si trasferisce a Londra per intraprendere la carriera da attore che inizia nel 2015 e raggiunge il suo culmine tra il 2017 e il 2022.

Ha una formazione universitaria conseguita in Inghilterra in istituto privato. Questa sembrerebbe l’unica informazione disponibile online sul suo percorso educativo.

Ad oggi non risulta essere mai stato sposato né aver mai avuto figli. La sua vita sentimentale è oggi top secret: sembra essere concentrato solo sulla carriera.

Ewan Mitchel non è neanche su social media! Non ha un account Instagram né Twitter. Quindi se trovate profili che parlano di questo attore, sono tutte fan pages.

La filmografia di Ewan Mitchel: quali altri capolavori lo vedono come attore

Ewan Mitchel è da poco sotto i riflettori. Infatti, la sua filmografia ha origini solo nel 2015, ovvero 7 anni fa. Poche pellicole cinematografiche, molti cortometraggi e serie TV. Proprio grazie a queste ultime ha raggiunto la fama recitando per titoli che hanno avuto successo.

Alto circa un metro e 72 per un peso di 58 kg è subito evidente la sua magrezza accostata a un viso molto spigoloso e particolare. Queste caratteristiche sicuramente l’hanno reso adatto a ruoli ambientati in epoche passate e in ruoli spesso duri e forti. Sono infatti queste le interpretazioni che l’hanno reso famoso.

Cortometraggi:

Stereotipo del 2015: interpreta Scott Bamford

Fuoco del 2015: interpreta Jack

Salad days del 2019 interpreta Will

Stalker del 2019: interpreta bracconiere

Stable del 2022: interpreta Conner

Film:

Just Charlie del 2017: interpreta Jason

High Life del 2018: interpreta Ettore

Serie TV:

L’halcyon del 2017: interpreta Billy Taylor

Grantchester del 2017: interpreta Abrahm

Medici del 2017: interpreta Genyen

World on fire del 2019: interpreta Tom Bennet

Punto di innesco del 2022: interpreta Billy Washington

L’ultimo regno del 2017-2022: interpreta Osferth

La casa del drago del 2022: interpreta Aemond Targaryen

Fun fact, Ewan Mitchel era destinato a lavorare all’interno della saga de “Il Trono di Spade”. Infatti, durante le riprese di World on fire del 2019 ha lavorato con Sean Bean che era l’interprete di Ned Stark nella prima stagione della serie originale di cui “House of the dragon” è prequel.

Aemond Targaryen: il ruolo di Ewan Mitchel in “House of the dragon”

Nato dall’unione di Viserys e Alicent, ha una sorella maggiore Rhaenyra e un fratello anch’esso maggiore Aegon, nonché uno minore di nome Daeron.

Nonostante gli attriti che sorgeranno con la sorella, teoricamente nominata per il trono, ne condivide la grande passione per i draghi che lo portano a domare il vecchio e feroce Vhagar.

Ewan Mitchel, in quanto attore, entra in scena solo all’ottavo episodio di “House of the dragon”. Prende il testimone lasciatogli da Leo Ashton e subentra nell’interpretazione del principe Aemond Targaryen nella versione adulta.

Il personaggio è dotato di coraggio, spirito di sacrificio, guerriero spietato che diventa uno dei più crudeli lottatori per l’ascesa al trono del principe Aegon II.

Contrario all’ascesa di Rhaenyra, difende la linea ereditaria tutelando il diritto di nascita del fratello maschio. Sia nella serie TV che nel libro di R.R. Martin, la figura di Aemond è senza dubbio antieroica.

La massima espressione del personaggio si raggiunge con la Danza dei Draghi, ovvero la battaglia per la successione al trono di spade nella quale commette efferato fratellicidio.

Patrimonio di Ewan Mitchel: quanto vale l’attore?

Complice la sua giovinezza e la sua scarsa fama fino ad oggi, il suo patrimonio è ancora esiguo nonché poco conosciuto ai media.

Non si sanno i guadagni esatti per tutte le interpretazioni fin ora operate, né se l’attore ha ulteriori guadanti e fonti di denaro.

Nonostante questo, speculazioni affermano che il suo valore di mercato possa essere tra l’uno e i cinque milioni di dollari.

Cifre che, sicuramente, dopo il successo de “L’ultimo regno” e in “House of the dragon” potrà facilmente aumentare assicurandogli nuovi ruoli in nuove pellicole.

Di certo lo attendiamo tutti nuovamente al cinema sul grande schermo in ruoli ancora più di prestigio!