Il romanzo Fabbricante di Lacrime di Erin Doom è diventato un film Netflix, con la regia di Alessandro Genovese e due giovani attori come protagonisti. Vediamo qual è il significato del libro e, di conseguenza, della pellicola.

Fabbricante di Lacrime: il significato del libro e del film

Romanzo più venduto nel 2022, Fabbricante di Lacrime di Erin Doom è diventato un film per Netflix. Con la regia di Alessandro Genovese, vede come protagonisti Simone Baldasseroni e Caterina Ferioli. La pellicola riuscirà ad avere lo stesso successo del libro? E' ancora presto per dirlo, ma se dovessimo basarci sul significato la risposta dovrebbe essere senz'altro positiva.

Fabbricante di Lacrime è ambientato in una piccola città del Minnesota, dove vive Nica, una ragazza con gli occhi di ghiaccio ma dolcissima. Cresciuta in un orfanotrofio lugubre e spettrale del Grave, è qui che ha conosciuto la storia di un uomo pallido e solitario, vestito sempre di nero, che vive in un posto dove nessuno riesce più a piangere. Così si è visto costretto a diventare il Fabbricante di Lacrime e ad aiutare le persone.

Il luogo dove vive l'uomo è sterile, privo di emozioni. Il Fabbricante soccorre quanti chiedono il suo aiuto, ma le lacrime che mette nei loro occhi sono tristi e cariche di malinconia, talvolta perfino angoscianti. All'età di 17 anni, Nica viene adottata dalla famiglia Milligan insieme a Rigel, un ragazza furbo e scaltro, anche lui cresciuto al Grave.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Fabbricante di Lacrime: una storia carica fantasy di speranza

Fin dall'inizio, Nica e Rigel non hanno un rapporto idilliaco. Lui sembra attratto dalla bellezza e dalla dolcezza della sorellastra, ma riesce ad essere solo brusco nei suoi confronti. Eppure, entrambi sentono che tra loro c'è un'attrazione particolare. Pian piano iniziano ad aprirsi l'uno con l'altra e le barriere che avevano eretto crollano.

Crescendo, Nica e Rigel riescono quasi a dimenticare la solitudine che ha accompagnato la loro infanzia e perdono la testa l'uno per l'altra. Un amore puro, che talvolta viene messo in discussione dai fantasmi del passato. Il significato del Fabbricante di Lacrime ruota attorno alle ferite che, se non metabolizzate, ci mettono un attimo a tornare a galla e a distruggere i progressi fatti negli anni.

Nica è la classica ragazza dolce, mentre Rigel è il bello e impossibile, tormentato e rude. Entrambi, però, hanno delle sofferenze legate all'abbandono. Diffidenti e poco amichevoli, crescendo si rendono conto che bisogna sempre guardare al futuro con speranza. Il personaggio del Fabbricante, in conclusione, rappresenta la tristezza che abita il cuore di ognuno di noi. Un sentimento che può avere mille volti e altrettanti perché, ma che va comunque accettato e accolto perché fa parte dell'avventura chiamata vita.