Chi è Fabio Balsamo? Tutto sul comico alla conduzione di The Floor

I nomi di Fabio Balsamo e Ciro Priello, comici napoletani facenti parte del noto gruppo The Jackal, hanno destato l’attenzione dei telespettatori nelle ultime ore. Il duo è infatti alla conduzione del nuovissimo programma The Floor – Ne rimarrà uno solo.

Ma non tutti conoscono i The Jackal, molto attivi sul web ma anche TV, e dunque sono in tanti a domandarsi chi è Fabio Balsamo. Oggi lo conosceremo meglio, scoprendo tutto sul comico napoletano, dalla sua biografia alla sua carriera.

Chi è Fabio Balsamo? Biografia e formazione

Fabio Balsamo non è solo il conduttore di The Floor – Ne rimarrà soltanto uno. È infatti soprattutto un comico e attore, ed è nato a Casalnuovo di Napoli il 2 gennaio 1989.

I suoi genitori, padre operaio e madre casalinga, lo hanno messo al mondo dopo due fratelli. Entrambi sono lontani dal mondo dello spettacolo, in quanto svolgono rispettivamente le professioni di professore universitario e ingegnere meccanico.

Fabio, tra i fratelli, sembra essere il minore. Ben poco si sa però della sua famiglia e della sua infanzia.

Sappiamo comunque che Balsamo ha conseguito la specializzazione in Arte Drammatica presso l’Università Popolare dello Spettacolo a Napoli. Parte della sua formazione è avvenuta in Francia, dove ha soggiornato diversi mesi per apprendere l’arte dello spettacolo dei clown di strada.

Una carriera tra teatro e comicità

Per quanto concerne la carriera di Fabio Balsamo, questa è legata principalmente ai The Jackal, noto gruppo comico di cui fa parte dal 2015.

Tuttavia, la carriera di Fabio non si limita alla sua esperienza col gruppo, sebbene parte della sua fama derivi dal loro canale YouTube e dai lavori ad esso collegati.

Balsamo ha però preso parte anche a diverse produzioni cinematografiche in qualità di attore. Ad esempio, ha recitato nei film Babbo Natale non viene da Nord (2015), 7 ore per farti innamorare (2020), Falla girare (2022) e in AFMV (2017), film al quale hanno preso parte anche gli altri membri dei The Jackal.

Oltre a prendere parte a diversi film, Fabio ha prestato il proprio volto nella serie TV Don Matteo (2020) per un episodio. Tra le serie TV di spicco alle quali ha preso parte ricordiamo anche Generazione 56k (2021) e Pesci piccoli (2023), anche in questo caso al fianco dei colleghi del gruppo The Jackal.

L’attore è molto attivo anche in teatro, e vanta presenze in opere quali Macbeth e Sei personaggi in cerca di autore.

Balsamo ha preso parte anche a diversi show, quali Stasera tutto è possibile, Qui e adesso e LOL 3. Fabio vinse addirittura questa edizione del programma, condividendo la vittoria con il collega Luca Bizzarri.

Come anticipato, è attualmente impegnato alla conduzione di The Floor al fianco di Ciro Priello.

Fabio Balsamo: malattia e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Fabio Balsamo, l’attore è abbastanza riservato. Durate le interviste, ha diverse volte accennato ad una malattia che lo affligge.

Tuttavia, data la sua riservatezza, non si sa quasi nulla in merito: sappiamo solamente che si tratta di un problema di salute genetico, che lo affligge fin da bambino.

Non è noto se sia single o se abbia una compagna, data l’estrema riservatezza dell’attore.