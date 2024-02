Chi è Fabio Borghese: vita privata e curiosità sul compagno di Angelica Donati

Fabio Borghese potrebbe presto sposare Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci. Appartenente ad una famiglia nobile, l'uomo ha alle spalle un matrimonio con la nipote di Marella Caracciolo Agnelli. Vediamo chi è e cosa fa nella vita.

Fabio Borghese: chi è il compagno di Angelica Donati?

Classe 1965, Fabio Borghese è nato il 7 luglio a Roma, sotto il segno zodiacale del Cancro. Figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio, erede della famiglia che ha dato vita al famoso salumificio, vanta tra i propri avi Papa Paolo V. Fabio ha una sorella, Alessandra, di professione scrittrice e giornalista.

Dopo la laurea Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza della sua città, Borghese ha ricoperto cariche di livello all’interno di diverse multinazionali nel settore dell’energia. E' stato manager di marchi di fama internazionale, come Exxon e Mobil. Attualmente ricopre il ruolo di Head of International Expansion di Arsenale Group, operante nel settore dell'ospitalità di lusso e del lifestyle. Inoltre, è socio e consigliere del resort Fattoria Medicea e dell'Azienda Agricola Le Case, situate in provincia di Pistoia.

Fabio svolge anche alcune attività di volontariato, come quella di capo barelliere presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, ed è Vice Presidente del Nuovo Circolo degli Scacchi di Roma.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

La vita privata di Fabio Borghese: ex moglie, figli e nuova compagna

Fabio Borghese ha alle spalle un matrimonio, quello con la giornalista Jacaranda Falk Caracciolo. Nipote di Marella Caracciolo Agnelli, moglie di Gianni, è diventata sua consorte nel 1996. Nel corso della loro unione sono nati tre figli: Alessandro, Sofia e India.

Nel 2019, dopo il divorzio, Fabio è finito nel mirino della cronaca rosa per un presunto flirt con l'attrice Claudia Gerini. La loro relazione, sempre se così possiamo definirla, non è durata molto. Nel 2022, Borghese ha iniziato una love story con Angelica Donati. La coppia ha tenuto segreta la frequentazione per due anni, poi nel 2024 è stata pizzicata dal settimanale Chi. Non solo, secondo Dagospia i fiori d'arancio sono nell'aria.

Angelica, figlia di Milly Carlucci, ha 21 anni meno di Borghese. Nonostante la giovane età, la Donati è imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni. Non solo, dal 2021 è presidente di Ance Giovani e da maggio 2023 è nel consiglio di amministrazione di Terna. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, si vocifera "che la relazione non abbia il gradimento della famiglia Carlucci-Donati". Al momento, è bene sottolinearlo, Milly non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito.