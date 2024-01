Chi è Fabio De Luigi: vita privata e curiosità sull'attore di 50 km all'ora

Sulle scene da oltre trent'anni, Fabio De Luigi è uno degli attori più apprezzati dell'intero panorama cinematografico italiano. Vediamo chi è e ripercorriamo la sua carriera, dai primi passi al successo.

Chi è Fabio De Luigi: tutto sull'attore romagnolo

Classe 1967, Fabio De Luigi è nato l'11 ottobre a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Dopo il diploma al lice artistico, ha prestato il servizio militare presso l'Aeronautica. Tornato alla vita di sempre, si è iscritto all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, diplomandosi in pittura.

Contemporaneamente al percorso di studi, Fabio ha portato avanti quello da giocatore professionista di baseball. Prima di dire addio alla disciplina sportiva, ha giocato in serie A con la squadra di Rimini, vincendo anche un campionato italiano. Il debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato nel 1990, quando De Luigi ha partecipato come comico al concorso La Zanzara d'Oro.

Il successo vero e proprio è esploso quando ha partecipato a Zelig ed è stato notato dalla Gialappa's Band. A partire dal 1998 è entrato a far parte di Mai dire..., programma del trio comico in onda su Italia 1. In questo periodo Fabio ha sfornato alcuni personaggi iconici, come Medioman, l’Ingegner Cane e Olmo. Indimenticabili anche le imitazioni, tra cui quella del politico Roberto Calderoli.

Il debutto al cinema, invece, è arrivato alla fine degli anni Novanta. Da questo momento in poi, la carriera di De Luigi è stata inarrestabile. Tra i titoli di maggiore successo ci sono: Maschi contro femmine, La peggior settimana della mia vita, 10 giorni senza mamma, 10 giorni con Babbo Natale, Happy family, Come Dio comanda, Ridatemi mia moglie, 50 km all'ora e Tre di troppo. Di quest'ultimo film, oltre che protagonista, è stato regista e sceneggiatore.

La vita privata di Fabio De Luigi: moglie e figli

Nel curriculum di Fabio De Luigi ci sono anche programmi di successo, come la sitcom Love Bugs, prima accanto a Michelle Hunziker e poi ad Elisabetta Canalis, e Dinner Club. Nonostante in questi anni sia stato attivissimo - si contano oltre 30 film - l'attore e comico è riuscito anche a costruirsi una famiglia.

Dal 1998, ha una relazione con l’attrice Jelena Ilic. Dalla loro unione sono nati due figli: Dino, venuto alla luce nel 2007, e Lola, nel 2011. Intervistato dal settimanale Grazia, Fabio ha dichiarato:

Per Lola e Dino sono un compagno di giochi, ma anche un padre esigente. Non transigo sulla puntualità, […] sui compiti e sugli impegni presi. Tutto sommato, penso di essere migliore come genitore che come attore.

In merito alla moglie, invece, nel corso di un'intervista a Vanity Fair ha dichiarato:

Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni. Non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto, anche le scelte professionali.

Quanto è alto Fabio De Luigi?

Fabio De Luigi, stando a quanto si coglie in rete, è alto 1,80 centimetri.

Qual è l'ultimo film di Fabio De Luigi?

L'ultimo film di Fabio De Luigi è 50 km all'ora. La pellicola lo vede come regista e attore, accanto a Stefano Accorsi. E' la rivisitazione italiana di 25 km/h, titolo tedesco di Sony Pictures International Production, campione d’incassi nel 2018.