Fabri Fibra per il suo Caos Live Tour 2022 farà tappa a Milano, più precisamente a Carroponte a Sesto San Giovanni, nella provincia del capoluogo lombardo. La data milanese è una delle ultime di quest’anno che ha visto il rapper impegnato in tutta Italia. Il tour si concluderà con le ultime tre date a Roma il 26 Settembre, all’auditorium Cavea, a Napoli, al Palapartenope il 1 Ottobre e a Firenze al Tuscany Hall il 3 Ottobre.

Per l’occasione il cantante originario di Senigallia porterà uno show che include le canzoni del suo ultimo album uscito lo scorso 18 Marzo certificato platino, senza dimenticare i suoi successi dei dischi precedenti, quali Pamplona, Fenomeno, Stavo pensando a te, Tranne te.

Concerto Fabri Fibra a Carroponte: come raggiungere l’evento, orari e info

Il concerto a Milano di Fabri Fibra si terrà venerdì 23 Settembre. Lo show inizierà alle ore 21. L’area è raggiungibile con l’auto dall’autostrada A4 Torino­ - Venezia, uscita Sesto San Giovanni­Milano Viale Zara. Mentre, dalla Tangenziale Est direzione nord: dopo l’uscita Gobba prendere la Tangenziale Nord per Como - Torino, prima uscita per Sesto Sud.

Per chi predilige i mezzi pubblici, il luogo dell’evento si raggiunge con la metrotranvia (linea 31) o con il bus 727. Si trova a circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (Linea 1 Rossa) e Bignami (Linea 5 Lilla). Oppure in treno Carroponte è raggiungibile scendendo alla fermata Sesto San Giovanni in piazza 1 Maggio. Da lì è possibile prendere la metro lena rossa e scendere a Sesto Rondò.

Scaletta concerto Fabri Fibra

La scaletta ufficiale del concerto del rapper unisce il nuovo e il vecchio in un mix che lascia i suoi fan a bocca aperta e potranno godere di due ore di concerto no-stop.

Ecco la lista: